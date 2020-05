HOĆE LI BITI PROBLEMA U KAMPANJI? Političari: ‘Dovodimo se u nepriliku’; Analitičar: ‘Gledat ćemo im i ono najmanje crno ispod noktiju’

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ističu da će mjere poput pojačane higijene ruku i socijalnog razmaka nešto što će ostati vjerojatno dok ne dođemo do cjepiva

Iako se sljedeći tjedan očekuje objava epidemioloških mjera i kako bi se one trebale provesti tijekom kampanje i za vrijeme izbora koji su za nepunih mjesec i pol dana, već sada se jasno može vidjeti da se mnogi političari ne pridržavaju čak ni onih osnovnih preporuka – poput rukovanja, javlja RTL.

Smije li se ili ne – pitaju se političari jer kampanja, ona neslužbena je već počela. Anka Mrak-Taritaš kaže držala se svih preporuka, no sada smatra da stožer mora biti precizan.

“Zamislite kad čovjek ide prema vama i hoće se rukovati, hoće se okrenuti, neću, reći ću da se ne rukujemo, ali ako dođe peti put, hoću, ili ako se želi slikati s vama. Mislim da je došlo vrijeme da se jasno kaže da se svi mi ne dovodimo u nepriliku”, ističe Mrak-Taritaš.

Grmoja: Morate popričati, rukovati se i tako

Približavanje građanima i razgovor ono je što ih sada intenzivno čeka. Kampanju će voditi i preko društvenih mreža, no osobni kontakt je vrlo važan.

“Nisam nikad bio Milan Bandić da bih se rukovao s pola Zagreba, ali to je dio politike, morate popričati, rukovati se i tako”, tvrdi Nikola Grmoja.

A upravo Bandić prakticira svašta. Od rukovanja laktom, a onda par metara dalje običnog rukovanja. Problema imaju i drugi.

Macan: Mjere nisu ukinute i trebali bi ih se držati načelno, bar ispred kamera

Sve to nije dobar primjer građanima, a upravo političari bi to trebali biti, smatra politički analitičar Krešimir Macan i dodaje: ‘Mi ćemo njima gledati ono najmanje crno ispod noktiju, prigovarati, i kako izgledaju, za vrijeme blokade smo ih pitali tko vas šiša, s obzirom da mjere nisu ukinute trebali bi ih se držati načelno, bar ispred kamera’.

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, pak, ističu da će mjere poput pojačane higijene ruku i socijalnog razmaka nešto što će ostati vjerojatno dok ne dođemo do cjepiva.

Ipak, neće biti posljedica

“Preporuke jesu što manji tjelesni kontakt s raznim osobama, osim s obiteljima, a to znači i rukovanje, jer je to tjelesni kontakt”, pojasnila je za RTL Tatjana Nemet Blažić, epidemiologinja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ). Epidemiološke mjere za izbore očekuju se sljedeći tjedan. No jasno je rečeno iz Državnog izbornog povjerenstva (DIP), da ukoliko ih se kandidati i ne budu pridržavali, neće se dovesti u pitanje pravovaljanost izbora.