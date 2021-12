Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je za RTL Danas da Hrvatska za sada ne ide u smjeru pooštravanja mjera. Nastavljen je pad broja novozaraženih, danas ih je bilo 400 manje nego prošle nedjelje, ali smo imali 51 preminulog. Ako se nastavi ovako, u ponedjeljak bi mogli prijeći 12.000 umrlih s koronom.

Pavić Šimetin: Ove mjere bi za neko vrijeme trebale biti dovoljne

Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a, kazala je kako je do sada ukupno potvrđeno osam slučajeva omikrona u Hrvatskoj, od čega se četiri odnose na Splitsko-dalmatinsku županiju, a četiri u Gradu Zagrebu.

"Za sada, s obzirom na to da imamo silaznu putanju ovog našeg 4. vala pandemije, i to stabilno silaznu putanju već najmanje posljednja dva tjedna, zadržavanje epidemioloških mjera koje imamo bez postrožavanja za neko vrijeme bi trebalo biti dovoljno", kazala je Ivana Pavić Šimetin.

Bubaš: O mjerama za blagdane će se tek odlučiti

S druge strane, Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a za N1 televiziju je, pak, rekla da se o mjerama za blagdane tek treba odlučiti.

"Indeks strogosti mjera pokazuje da Hrvatska ima jedne od najblažih mjera, dok je Njemačka među strožima. Drugi nas vide kao zemlju koja ima blage mjere. Što će dalje biti s mjerama, teško je reći. Stožer će o tome govoriti. Teško je govoriti i pozitivno i negativno. Brojke govore same za sebe. No, može se vidjeti pad hospitaliziranih i ljudi na respiratorima te pad novozaraženih, no, prije bi se moglo govoriti o usporavanju pada. Treba biti oprezan kod donošenja zaključaka", rekla je.

O mjerama za blagdane će se tek odlučiti, ovisno o daljnjoj situaciji, istaknula je Marija Bubaš.

Osvrnula se i na širenje omikrona te potencijalni peti val.

"Očekivanja su da je omikron zarazniji i da se lakše širi. Zasad imamo osam potvrđenih slučajeva. Budni smo i čekamo da vidimo što će se dogoditi. Omikron je došao u Hrvatsku, ali situacija je pod kontrolom. Zasad prevladava delta varijanta. Ako bude rasta, ne znači da će mu doprinijeti omikron. Prevladava delta", rekla je za N1 pomoćnica ravnatelja HZJZ-a.

Njemački ministar zdravstva odbacio mogućnost božićnog lockdowna

Njemački savezni ministar zdravstva Karl Lauterbach izjavio je u nedjelju da Njemačka neće ići u lockdown za Božić, za razliku od susjedne Nizozemske.

“Ne, nećemo imati lockdown poput Nizozemske prije Božića,” rekao je Lauterbach za ARD.

"Ali zapravo je stanje ovakvo: dolazi nam peti val", pojasnio je Lauterbach. “Premašili smo kritičan broj ljudi zaraženih omikronom. Stoga se ovaj val više ne može u potpunosti zaustaviti i moramo mu se suprotstaviti.”

U Nizozemskoj je u nedjelju na snagu stupio strogi lockdown kao odgovor na brzo prenosivu varijantu koronavirusa. Gotovo sve trgovine, restorani, kulturni i sportski objekti, škole i frizeri su zatvoreni. Iz zabrane su izostavljeni supermarketi i ljekarne.”

Bruxelles ubrzava isporuku cjepiva zemljama članicama zbog širenja omikrona

Europska komisija u nedjelju je objavila da je sklopila sporazum s tvrtkom Pfizer/BioNtech o isporuci 20 milijuna dodatnih doza cjepiva protiv covida državama članicama u prvoj polovici 2022. kako bi se olakšale kampanje cijepljenja.

Komisija je izvijestila i da je istodobno aktivirala "prvu opciju naručivanja više od 200 milijuna doza u skladu s trećim ugovorom s Pfizer/BioNTechom".

"Spomenuta narudžba pokriva i cjepiva prikladna za varijantu omikron, ako takvo cjepivo postane dostupno" u dogledno vrijeme, stoji u objavi Komisije te se dodaje da bi isporuke trebale početi od drugog tromjesečja 2022. godine.

U prvome tromjesečju 2022. Pfizer/BioNtech će isporučiti 20 milijuna dodatnih doza cjepiva (5 milijuna u siječnju, 5 milijuna u veljači i 10 milijuna u ožujku). Ove se doze pridodaju na 195 milijuna doza čiju je isporuku Pfizer/BioNTech već planirao, što znači da bi ukupan broj isporuka u prvome tromjesečju iznosio 215 milijuna", stoji u priopćenju Europske komisije za javnost.

Postignut je i dogovor s farmaceutskom tvrtkom Modernom o isporuci dodatnih doza cjepiva tijekom prvog tromjesečja 2022. godine, dodaje se u priopćenju.

Omikron postaje dominantan soj već do sredine siječnja?

"To će se pokazati osobito korisnim za države članice s kratkoročnom potrebom za dodatnim dozama cjepiva", pojasnila je Komisija. "Proširenje cijepljenja za sve građane i primjena dodatnih, booster doza ključni su i hitni", rekli su čelnici država i vlada EU-a u četvrtak nakon sastanka na vrhu u Bruxellesu.

"S obzirom na očekivano brz porast zaraza sojem koronavirusa, omikronom, ovaj je potez hitniji nego ikada dosad", ističe se u priopćenju Komisije.

Europska komisija, na čelu s Ursulom von der Leyen izvješćuje "da će tijesno surađivati s proizvođačima cjepiva kako bi se dodatno ubrzala isporuka doza državama članicama te da bi se cijepljenje prvi i drugi put, kao i primjena booster doza mogle pojačati u tjednima i mjesecima koji su pred nama".

Komisija ističe da bi omikron u državama članicama EU-a, gdje je dosad u potpunosti cijepljeno samo 67 posto stanovnika, mogao postati dominantan soj već do sredine siječnja.