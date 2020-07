U ITALIJI JE 400, A U BAVARSKOJ I DO 5000 €; Šef Stožera kaže da će biti sankcija za one koji ne nose maske: ‘Zovite 112 ili policiju’

U Italiji je kazna za nenošenje maske 400, u Bavarskoj čak i do 5000 eura, no u Hrvatskoj kažnjavanje nije jasno precizirano. No, ministar Božinović danas je bio jasan: ‘Naš glavni i temeljni pristup i dalje je obavještavati javnost, nije poanta u kaznama, međutim, imat ćemo i sankcije ako se pokaže da nije prihvaćena neka mjera’

Iako je od danas, osim u javnom prometu, postalo obvezno nošenje maski u prodavaonicama i bolnicama, nije jasno hoće li se osobe koje ne nose maske, tamo gdje ih je obvezno imati, novčano kažnjavati i kolikom kaznom. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti je promijenjen sredinom travnja, no samo su precizirane kazne za građane koji krše propisanu mjeru samoizolacije ili karantene, javlja Novi list.

S druge strane, u zemljama u kojima je propisano obvezno nošenje maski, propisane su i kazne. U Italiji je kazna 400 eura, u Bavarskoj je od 150 eura za one koji ne nose masku u javnom prijevozu ili trgovini, a za osoblje trgovina je čak pet tisuća eura.

Od danas također oni koji organiziraju okupljanje više od stotinu ljudi moraju o tome izvijestiti županijski stožer najmanje 48 sati prije okupljanja. Ovu je mjeru Stožer donio najviše zbog velikog broja zaraženih koji se povezuju sa svadbenim svečanostima. Organizatori su dužni imati popis svih sudionika 14 dana nakon što se okupljanje održalo.

Božinović: Imat ćemo sankcije

U ponedjeljak je na presici Stožera upravo postavljeno pitanje o mogućim sankcijama za nenošenje maski.

“Mi smo suočeni na globalnoj razini s jednom novom dinamikom širenja koronavirusa koja se osjeća i ovdje u Hrvatskoj. Postoje mjere koje će se morati primjenjivati na razini Hrvatske, a to je ova obveza nošenja zaštitnih maski u ugostiteljskim objektima, trgovinama, javnom prijevozu. Po svemu, o čemu nam znanost govori i na što nam ukazuju brojna izvješća, na jesen nas čeka razdoblje u kojem bismo se mogli suočiti s još većim izazovima kad je u pitanju širenja koronavirusa i sada je ovo razdoblje potrebno da steknemo navike koje će nam biti potrebne kad dođe jesen”, kazao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova i šef Stožera civilne zaštite.

“Naš glavni i temeljni pristup i dalje je obavještavati javnost, nije poanta u kaznama, međutim, imat ćemo i sankcije ako se pokaže da nije prihvaćena neka mjera. Nadamo se da do toga neće doći. Veliki trgovački centri imaju zaštitare koji mogu onemogućiti ulazak kupcima bez maski. U manjim trgovinama zaštitara nema i budimo realni da nema toliko policije i djelatnika civilne zaštite koji mogu to pokriti sve. Nema toliko policije ni inspekcija da mogu baš sve kontrolirati… Apeliramo na sve da zovu 112 ili policiju ako treba intervenirati. Pozivamo na savjest građana da prihvate to novo normalno na način da u zatvorenim prostorima jednostavno postane praksa da se nose maske, pokazalo se da su učinkovite kad je u pitanju širenje virusa. Iz dana u dan ćemo ponavljati sve ono što je važno za naše ljude, građane, kako bismo smanjili broj oboljelih i usporili širenje virusa, a sve s ciljem da ljudi ostanu zdravi i da što spremniji dočekamo jesen”, kazao je Božinović.

