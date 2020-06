HOĆE LI BERO ISPAŠTATI ZBOG ODBIJANJA SUČELJAVANJA S PLENKIJEM? Struka je podijeljena, ali…: ‘Mislim da je pogriješio’

‘Mislim da je Bernardić pogriješio, retorički i komunikacijski je lošiji od Plenkovića, trebao je istaknuti da na izborima biramo saborsku većinu, ne premijera’, kazala je Ankica Mamić

Glavni urednik portala Teleskop Dražen Ćurić i komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić u Novom danu N1 komentirali su predstojeće parlamentarne izbore i izborne liste te odgovorili je li šef SDP-a Davor Bernardić pogriješio odbivši sučeljavanje sa šefom Andrejem Plenkovićem na HRT-u.

“Mislim da je pogriješio, retorički i komunikacijski je lošiji od Plenkovića, trebao je istaknuti da na izborima biramo saborsku većinu, ne premijera”, rekla je Mamić. Ćurić, pak, smatra da je to bilo nespretno odbijanje, ali da neće biti presudno što je Plenković dobar govornik. “On ima loš trend, a Bernardić koji može imati tisuću mana ima pozitivan trend.”

Sastav HDZ-ove liste je odraz Plenkoivćeve panike?

Upitana da komentira sastavljanje lista Andreja Plenkovića i činjenicu da su se neki od disidenata na njima našli, Mamić je rekla: “Kao ni zvijezde, nisu svi disidenti isti, sukob između Milijana Brkića i Plenkovića je bio personalan i to je pomoglo da bude eliminiran.”

Ćurić smatra da je sastav liste odraz panike Plenkovića jer ga nitko ne može uvjeriti da vam za parlamentarne izbore trebaju ljudi koji su bili u “magarećoj klupi”, desnicu poput Steve Culeja. “Smatram to njegovim priznanjem da ima slabosti u svojoj ekipi i da se mora osloniti na desno biračko tijelo. HDZ i Plenković imaju problem da, kada treba u bitku, stavljaju se autentični predstavnici te desne struje, a kada HDZ dobije izbore, drugi uživaju u ministarskim foteljama. Detektirali su da postoji problem u desnom biračkom tijelu i da im je Miroslav Škoro najveća opasnost.”

Borba za desno biračko tijelo

Poruke Miroslava Škore da Andrej Plenković ne može biti premijer, smatra Mamić, dobra je za kampanju Domovinskog pokreta jer oni ciljaju na skupinu koja je desnije od Plenkovića, a svaki napad na premijera zahtijeva njegov odgovor i tako se osvaja medijski prostor. “Postoje poruke koje možete povući, sve vrste koalicija nakon izbora su moguće, no ako izlazite na izbore s tezom da Plenković ne može biti premijer, to je poruka ad hominem koja se ne može samo tako povući.”

Ćurić je rekao da se Domovinski pokret bori za desno konzervativno biračko tijelo koje nije zadovoljno Plenkovićem te da je to dobar predizborni potez jer su dobili na vidljivosti. No, nakon izbora će sve biti drugačije, ovo je kampanja, smatra Ćurić.

Uloga ‘žetončića’

Mamić kaže kako je moguće da bi “žetončići” nakon izbora mogli sudjelovati u sastavljanju većine, no da to neće biti kao prije. “Teško mogu odlučiti parlamentarnu većinu, oba bloka će faliti dosta mandata. Most koji s koncentracijom desnog demokršćanskog diskursa, odnosno, Petrov, ostaje desnije od HDZ-a, isključuje si buduću pregovaračku poziciju.

Ćurić kaže da ga Most podsjeća na nogometni klub koji stalno želi pobijediti, no izgubi 5:0. “Odlično je što su angažirali bračni par Raspudić jer bi se bez njih borili za čisti opstanak. U Hrvatskoj je sve moguće, bi bilo bi krajne opasno da na izborima odlučuju ‘žetončići’, Hrvatska ima problema, čeka nas teška kriza, ljudi su strpljivi, no kao u Americi, nekad jedan tragični događaj može izazvati širi narodni bunt.”

Ćurić je uvjeren da imamo tri realna scenaija kada su u pitanju koalicije – Bernardić i Plenković, odnosno velika koalicija, HDZ i Domovinski pokret i najmanje vjerojatna koalicija između SDP-a i Domovinskog pokreta. “Nakon izbora ćemo se iznenaditi koliko će svi biti kooperativni”, dodaje.

“Ako se u pozadini sprema velika koalicija, bilo bi dobro da to naprave odmah”, smatra Mamić. “Velika koalicija je puno vjerojatnija no što političari žele priznati i što komuniciraju, Hrvatska nema vremena za novi izborni ciklus ako nitko ne sastavi većinu, čeka nas teška jesen”, odgovara Ćurić.

‘Nije svaka zvijezda – zvijezda’

Povuklo se pitanje i mogu li liste s pojačanim medijskim zvijezdama poput Mile Kekina ili Mladena Grdovića donijeti bitne stranačke bodove. Mamić je rekla da “nije svaka zvijezda zvijezda”, kao ni da nije svakoj mjesto na listama.

“Postoje javne osobe koje donose dodatnu korist, društveno su angažirani i za njih je ulazak u politiku razumljiv korak, a imate pojedince koje se stavlja na liste jer su estradne zvijezde, to šalje krivu poruku biračima jer su te osobe na listi zato što ih poznajete. Da Grdović nije na listi, ne bismo toliko pričali o Željku Kerumu. A uz Grdovića se vežu i priče o obiteljskom nasilju, alkoholu…Kakva je to poruka građanima? Izađite i neka on donosi zakone u vaše ime u Saboru. S druge strane, ulazak nekih javnih osoba, poput Nine Raspudića, sasvim je logičan.”

Ćurić je primijetio da se cijeli svijet estradizira pa tako i naša politika. “Svaka zvijezda ne donosi nužno dobro ni prepoznatljivost, ne bih uspoređivao Milu Kekina koji je poznati ljevičarski aktivist s Grdovićem koji je na listi da postane vijest na pet minuta, prepoznatljivost zvijezda u politici je dobra ako imaju supstanciju.”

