HOĆE LI AUSTRIJA UKINUTI HRVATIMA DOZVOLE ZA RAD? Odluku moraju donijeti do sredine godine, a evo što ona znači za naše radnike

Pravila Europske unije nalažu da se sva ograničenja za rad hrvatskih državljana u svim zemljama EU-a moraju ukinuti najkasnije do srpnja 2020. godine

Hrvatski državljani trenutačno trebaju dozvolu za rad ishodovati jedino još u Velikoj Britaniji, Austriji, Nizozemskoj, Sloveniji i na Malti, a već do sredine ove godine tih pet zemalja mora odlučiti hoće li ukinuti ili ostaviti ograničenja za hrvatske radnike, piše Croexpress.

Članice EU-a mogle su birati hoće li odmah dopustiti rad bez ograničenja ili ne

S obzirom na to da je Hrvatska ušla u Europsku uniju 1. srpnja 2013. te da se otad primjenjuje sustav 2+3+2, to znači da su ostale članice EU-a mogle odlučiti hoće li odmah dopustiti hrvatskim državljanima rad bez ograničenja, kao i svim drugim državljanima zemalja Unije, ili ga ograničiti do 1. srpnja 2015. One države koje su ograničenja zadržale moraju do 1. srpnja 2018. odlučiti hoće li ograničenja zadržati i iduće dvije godine ili ih ukinuti.

Međutim, pravila Europske unije nalažu da se sva ograničenja za rad hrvatskih državljana u svim zemljama EU-a moraju ukinuti najkasnije do srpnja 2020. godine.

Radnici koji su upućeni na rad u inozemstvu, tu nema ograničenja. Ipak, postoje iznimke. Primjerice, Austrija primjenjuje privremena ograničenja na hrvatske radnike koje su na rad uputila poduzeća u određenim sektorima (ali ne i na samozaposlene osobe).

S obzirom na to da je poznato kako se veliki broj Hrvata odlučuje na rad u Austriji, bit će zanimljivo vidjeti kako će se konzervativni politički stavovi nove austrijske koalicije odnositi na odluke o ukidanju radnih dozvola za hrvatske državljane.

Stroža politika prema migrantima

Naime, u Austriji je od prosinca na vlasti koalicija koju predvodi Sebastian Kurz, tridesetjednogodišnji konzervativac, koji je, inače na čelu Narodne stranke (ÖVP) od svibnja, zajedno s ekstremno desnom Slobodarskom strankom (FPO), a zajedno su na putu da u Austriji uvedu drakonske kontrole na granicama te da radikalno izmijene politike te zemlje prema migrantima.

Austrija će stoga odsad biti pod povećalom svojih europskih susjeda i to ne samo zato jer joj u vladi sjede članovi ekstremne desnice, već i zato što će uskoro postati prva zapadnoeuropska zemlja koja će u svoje zakone implementirati postulate ekstremno desne politike prema migrantima.