HOĆE LI PLENKOVIĆ NADMUDRITI SVOJE PROTUKANDIDATE U HDZ-U? Uoči izbora u stranci izveo je ‘šeksovski’ manevarski potez

Zbog kratkoće kampanje, što je vjerojatno manevarski potez Plenkovića kojim pokušava ‘matirati’ protukandidate, na unutarstranačkim izborima u HDZ-u presudne bi mogle biti debate ako svi kandidati pristanu sudjelovati u njima

HDZ na proljeće čekaju unutarstranački izbori, a pozicija šefa stranke Andreja Plenkovića čini se sve uzdrmanijom nakon relativno lošeg rezultata na europskim izborima i poraza HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarović na predsjedničkim izborima. Plenkoviću mandat predsjednika stranke istječe 17. travnja, pa se novog predsjednika, sukladno Statutu, mora izabrati najkasnije 17. ožujka.

To znači, piše Novi list, da bi svi članovi s ambicijom da se kandidiraju za tu dužnost, kao i za zamjenika predsjednika i potpredsjednike, već trebali biti duboko u kampanji. Ali, nisu jer su Plenković i njegovi najbliži suradnici još početkom ovog tjedna kalkulirali što bi za njih bilo najbolje učiniti.

HDZ PUCA KAO KOKICA: PENAVA KRENUO U RUŠENJE PLENKOVIĆA, ANDREJ JE OSTAO GOTOVO SAM: A Šeks i Kalmeta znakovito manevriraju

Svi govore o datumu izbora, ali svatko drugačije

Primjerice, drugi dan poslije završetka predsjedničkih izbora, zamjenik predsjednika Milijan Brkić na sjednici Predsjedništva upitao je Plenkovića za datum unutarstranačkih izbora, ali nije dobio nikakav odgovor. A u utorak je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izjavio da će unutarstranački izbori biti održani “do kraja svibnja”. U srijedu je glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković objavio da će izbori za novo vodstvo stranke po modelu “jedan član – jedan glas” biti održani “tijekom ožujka” te biti raspisani “idući tjedan ili onaj poslije toga”. A jučer je, pak, potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković izjavio da će Predsjedništvo već u ponedjeljak odlučiti o održavanju izbora.

Očito se u stranci još puno kalkulira i improvizira oko unutarstranačkih izbora. Za to vrijeme traje zauzimanje strana u stranci ili, pak, držanje distance dok se ne vidi tko će biti Plenkovićevi protukandidati i s kakvom će snagom on sam ući u izbore. A on nipošto nije bez šansi.

JANDROKOVIĆ PORUČIO DA STOJI ČVRSTO UZ PLENKOVIĆA: ‘On je najbolje rješenje za HDZ, ali i za Hrvatsku’

Kujundžić lojalan sadašnjem, a bit će i budućem šefu

Novi list piše da o takvoj mogućnosti posebno računa moraju voditi Plenkovićevi ministri i zato su oni vrlo oprezni kad ih novinari pitaju koga podržavaju u unutarstranačkim izborima. Ministar zdravstva Milan Kujundžić tu je dvojbu riješio tako što je izjavio da sada podržava Plenkovića, a da će nakon izbora biti lojalan pobjedniku. Njegov kolega, minsitar branitelja Tomo Medved je bezrezervno stao uz premijera, a i ministri koji su ljetos ušli u Vladu, redom daju potporu Plenkoviću, kojem mogu zahvaliti na političkom napredovanju.

Već spomenuti ministar Butković zasad se ne svrstava uz Plenkovića, ali mu niti ne oponira.

“Izbori su tajni. Ne treba se svaki član HDZ-a izjašnjavati za koga će biti. Nemojte to previše ni forsirati. Ja ću kao ministar i potpredsjednik stranke sigurno odabrati stranu i to onu za koju budem procijenio da će HDZ voditi prema pobjedi na parlamentarnim izborima”, rekao je Butković novinarima.

PENAVA POTVRDIO DA KREĆE U BORBU ZA VIŠU POZICIJU U HDZ-U: ‘Mislim da nijedan HDZ-ovac nije zadovoljan aktualnom situacijom’

Plenković protukandidatima ostavio malo vremena

S druge strane, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava nema takvih briga. On je ovih dana više puta izjavio da HDZ s Plenkovićem ide u pogrešnom smjeru te najavio da će se kandidirati za neku “višu poziciju u stranci”.

Inače, kandidati za sve dužnosti u HDZ-u koje se neposredno biraju morat će obrasce s potpisima predati 15 dana prije izbora. Stoga ima još vremena za kombiniranje i eventualne saveze između pojedinih potencijalnih Plenkovićevih protukandidata. Takav je aranžman, piše Novi list, možda moguć između Davora Stiera i Mire Kovača. A Tomislav Karamarko navodno je Penavi ponudio da u njegovoj izbornoj ekipi bude kandidat za što god hoće, osim za predsjednika HDZ-a.

A zbog kratkoće kampanje, što je vjerojatno manevarski potez Plenkovića za “matiranje” protukandidata, na unutarstranačkim izborima presudne bi mogle biti debate. No, zasad se ne zna hoće li Plenković u njima sudjelovati. Primjerice, tijekom unutarstranačkih izbora 2012. godine više je medija organiziralo debate kandidata za predsjednika HDZ-a, ali u njima su sudjelovali samo Darko Milinović, Milan Kujundžić i Domagoj Milošević, ali ne i tada aktualna predsjednica Jadranka Kosor i Tomislav Karamarko.

ZAMKA ZA PLENKOVIĆEVE IZAZIVAČE U HDZ-U: Izbori za šefa stranke trebali bi biti već sredinom ožujka, ali pojavio se neplanirani problem