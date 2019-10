HNS-OVCI ODGOVORILI SINDIKATIMA U OBRAZOVANJU: Štromar želi što brže pregovore, a Batinić zaziva reviziju koeficijenata

HNS-ovi Predrag Štromar i Milorad Batinić danas su izjavili kako žele rješenje situacije s koeficijentima složenosti poslova u obrazovanju i zatražili hitne pregovre i mjere Vlade i sindikata

Potpredsjednik Vlade Predrag Štromar (HNS) rekao je u četvrtak da je koalicija stabilna te da bi učiteljski sindikati u štrajku i Vlada trebali čim prije sjesti za stol i razgovarati. Sudjelujući na svečanom otvorenju etnokuće u Domitrovcu, u općini Vidovac, u blizini Varaždina, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar komentirao je i odnose u vladajućoj koaliciji te štrajk učitelja. Rekao je da je koalicija stabilna.

“Radimo. Proveli smo jednu veliku reformu upravo na inzistiranje HNS-a. Prije dvije i pol godine ušli smo u koaliciju kako bismo napravili ogromnu reformu u obrazovanju”, rekao je Štromar te dodao da se 25 godina ništa nije učinilo na reformi obrazovanja, a sada je, nakon dvije godine ove koalicije, reforma ušla u škole.

PLENKOVIĆ KAŽE DA ONI MOGU NA IZBORE BILO KAD: Ali, ipak je najavio povišice za sve javne i državne službenike, i to za 6,12 posto

Razgovori i revizija

“Ljudi nisu vjerovali HNS-u, nama, da ćemo to napraviti. Još na proljeće ove godine bilo je skepse hoće li reforma ući u sve škole ili neće biti reforme u školama… prvi korak je učinjen, očekujemo vrlo brzo i drugi korak”, rekao je Štromar te je na upit treba li se štrajk nastaviti odgovorio kako ne želi utjecati na sindikate i štrajkaše. “Samo želim da se čim prije sjedne za stol i ide razgovarati”, poručio je potpredsjednik Vlade.

Predsjednik Kluba zastupnika HNS-a Milorad Batinić upozorio je u četvrtak da će se, osim povećanja plaća državnim i javnim službenicima za 6,12 posto, analizirati i koeficijenti složenosti poslova, što podrazumijeva i njihovu reviziju.

“Ispod radara javnosti prošlo je da će se ići u analizu koeficijenata složenosti i to podrazumijeva reviziju. Mislim da je to čak i važnije od povećanja plaća za 6,12 posto. Smatram da je to prilika da se korigiraju nepravde koje su počinjene prosvjeti i učiteljima”, rekao je Batinić.

ŠTRAJK U ŠKOLAMA IDE DALJE! Sindikalisti odbili Plenkovićev prijedlog o povišici: ‘Ovo je perfidno, sve je ignorirao!’

Premijer otvorio poziciju za pregovore

Uvjeren je da će se na koalicijskom sastanku čuti konkretni koraci u tom smjeru, te je najavio da će se HNS i dalje zalagati za ispravljanje koeficijenata. Ta je odluka plod promišljanja premijera, ali i onoga na što smo dugi niz mjeseci ukazivali, kazao je istaknuvši da je Plenković u ovom trenutku posegnuo za pragmatičnim rješenjem.

Na pitanje što je sljedeće što će HNS uvjetovati Vladi, Batinić je odgovorio da “HNS ne uvjetuje, mi razgovaramo”. Poručio je i da štrajk u školama nije problem HNS-a. “Štrajk su organizirali sindikati i oni će odlučiti kad će prestati”, kazao je uz poziv sindikatima na razgovor s Vladom.

“Razumijem i sindikate, ali i oni moraju razumjeti premijera. On je najavio i time otvorio poziciju da se ide u razgovore, pregovore i dogovore”, istaknuo je.

Batinić je najavio da će HNS glasovati protiv opoziva ministra zdravstva Milana Kujundžića, iako se slaže da u zdravstvu postoje problemi i ne rješavaju se zadovoljavajućom dinamikom. No, dodaje, HNS nije preuzeo taj resor pa ne može ni komentirati ministrov rad.

OVO POSTAJE OZBILJNO, SINDIKATI ZAOŠTRAVAJU: Sutra štrajk u školama u ove 4 županije, a u ponedjeljak? Opet cijela Hrvatska!