HNK SPLIT TRAŽI MLADE GLUMICE PA POZVALI KERUMOVU PRIJATELJICU (60): ‘Za druge glumice njezinih godina nema uloga’

Splitski HNK odlučio je zaposliti šest glumaca te su od Grada tražili da im omogući četiri nova radna mjesta. Dva mjesta su si priskrbili umirovljenjem Ksenije Prohaske, nacionalne prvakinje.

Među umjetnicima koji su pozvali da pripreme potrebnu dokumentaciju nalazi se i 60-godišnja Silvana Stanić, inače prijateljica Željka Keruma, piše Index.

Supruga odvjetnika bliskog Kerumu, bila na Kerumovoj kandidacijskoj listi

Stanić je profesorica hrvatskog jezika i književnosti te se nalazi nadomak starosne mirovine. Ona je ujedno i supruga Darka Stanića, odvjetnika bliskog Željku Kerumu.

Njezin suprug trenutačno sjedi u vijeću Prirodoslovnog muzeja. Stanić je bila na Kerumovoj kandidacijskoj listi za Županijsko vijeće.

Prema podacima iz 2020. godine, Stanić je primala naknadu u Kazališnom vijeću Gradskog kazališta lutaka, a kao predstavnica Hrvatske građanske stranke sudjelovala je u radu Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih, piše Index.

‘Nema uloga za druge glumice njezinih godina u HNK’

Između ostalog Silvana Stanić je nastupala i u domaćoj sapunici “Ruža vjetrova” i na Splitskom ljetu, dok se u zadnje vrijeme istaknula ulogom u mjuziklu “Bambina”. Dobro upućeni kažu da splitski HNK ima dosta glumica “približno njezinog godišta koje ne igraju jer za njih, nažalost, nema uloga”.

Novinari Indexa pokušali su Stanić kontaktirati kako bi saznali je li iznenađena spominjanjem svog imena u ovom kontekstu, no ona nije odgovorila na pozive.

Ivana Gudelj (30) jedna je od glumica koja će se natjecati za posao u splitskom HNK, a dobro upućeni izvori kažu da će u konkurenciji biti i višestruko nagrađivana glumica Ana Marija Veselčić.

Kadroviranja povezana s Kerumom

Index piše da ovo nije prvi put da se u splitskom HNK događaju neobična kadroviranja vezana uz Keruma. Njegov gradski vijećnik Jure Bučević je ravnatelj Opere. Bučevićev punac pak je sudac na Trgovačkom sudu gdje je Kerum često odlazio.

Puno prije nego je Bučević došao na mjesto ravnatelja, Kerum je u svojim izjavama najavio da će se to dogoditi te on ne vidi ništa loše u takvom zapošljavanju. Na tu temu je govorio u emisiji “Otvoreno” na HTV-u.

“Koalicijski partneri sve dogovaraju. To je standard. To se u parlamentu i u vladi dogovara, tko će dobiti koje mjesto ili firmu. To je ok. To je trgovina. Bitno je da nitko ne ide iznad zakona. Postoji natječaj, ali što mislite da prolaze oni koji su najbolji? Ne, unaprijed je sve dogovoreno”, rekao je Kerum tijekom gostovanja u “Otvorenom”.

Bez odobrenja intendanta Srećka Šestana ništa od ovog ne može proći, ali on nije odgovarao na novinarske pozive pa se njegovo mišljenje još uvijek ne zna.