Prije godinu dana je, nakon gotovo tri desetljeća od razaranja, obnovljen vukovarski vodotoranj, jedan od simbola Domovinskog rata. Obnovu vodotornja je potpomognula Vlada i 7000 donatora. Među njima je trebao biti i Hrvatski nogometni klub Rijeka, ali iz bizarnog razloga, njegovo ime nije ugravirano na vodotornju.

"Pa kako nema, kad sam osobno na toj utakmici izveo početni udarac, kako nema kad si ti uostalom pisao niz tekstova o toj humanitarnoj, donatorskoj utakmici? Kako nema, kad je čitav niz institucija i pojedinaca participirao u svemu?! Pa nemoguće da nema! Možda su pogriješili, ispustili HNK Rijeka dok su gravirali imena i nazive", čudio se Emil Pernar, vukovarski branitelj iz Rijeke te zatočenik srpskih koncentracijskih logora.

Utakmica koju spominje odigrana je u svibnju 2016. Igrali su Rijeka i Istra, a sav je prihod od prodanih ulaznica trebao biti uplaćen za obnovu vodotornja. Ali - nije.

Greška je napravljena

"Što drugo mogu reći nego da nam je žao. Ja, istina, 2016. godine kad je u svibnju kao zadnja utakmica prvenstva odigran susret Rijeke i Istre s koje je, kako je prije toga najavljivano u većini medija, sav prihod trebao biti uplaćen u korist obnove vukovarskog Vodotornja, nisam bio direktor. Ali s obzirom na to da je ustanovljeno kako do uplate nije došlo – mogu grešku ispraviti. Da, greška je napravljena, ispričavam se svima koji su bili na toj utakmici, ali u prošlost se ne možemo vratiti", rekao je za Novi list Luka Ivančić, direktor HNK Rijeke.

Njegov prethodnik, Vladimir Čohar potvrdio je da donacija iz svibnja 2016. nikad nije uplaćena. "Čujte, jako je lako provjeriti. Novac ili je uplaćen, ili nije. A nije, došlo je do pogreške. Nije bila riječ o humanitarnoj utakmici, nego o susretu s kojeg se prihod od prodanih ulaznica trebao izdvojiti i – uplatiti. Osobno, iako sam bio direktor, tu operaciju nisam vodio, a kako je na kraju ispalo, nitko je nije završio kako je trebalo. Siguran sam da će klub, ukoliko je došlo do propusta, kao što je to uvijek činio u svom humanitarnom radu, pronaći način da se greška ispravi", rekao je Čohar, koji je danas direktor i član uprave NK Osijek.

Spomenik ubijenoj djeci

Ipak, uprava HNK Rijeke će nastojati ispraviti svoju pogrešku koja je zaboljela brojne Vukovarce i branitelje grada. Novac će preusmjeriti u izgradnju spomenika ubijenoj djeci.

"Vidjeli smo da je u Vukovaru nedavno napravljen mural posvećen ubijenoj djeci. Divna je to gesta, ali ako smo dobro shvatili iz teksta koji ste vi pisali, u planu je dogodine postavljanje spomenika kojim bi se za sva vremena poslalo poruku o jednom od najtežih zločina koji postoji, ubojstvu djece. HNK Rijeka ovom prigodom ističe kako će zaboravljena donacija za Vodotoranj biti iskorištena za izgradnju tog spomenika, kako ćemo participirati u izgradnji spomena na 34 ubijena vukovarska djeteta. Žao nam je zbog Vukovara, naših navijača, kao i ljudi koji su u svibnju 2016. došli na tu utakmicu, ali – ispravit ćemo tu pogrešku", naglasio je direktor Ivančić.

Tako će ovaj, sasvim sigurno, nenamjerni propust biti ispravljen spomenom na najmlađe žrtve ratnih razaranja. No, treba spomenuti da je inicijator humanitarne akcije 2016., koja će tek sad ostvariti svoju svrhu, bio tadašnji voditelj službe za odnose s javnošću HNK Rijeka, Robert Frank. Partner im je bio i Zdrug katoličkih skauta Riječke nadbiskupije na čijem je čelu tada bio današnji Mostov saborski zastupnik Marin Miletić, a kao izaslanik Grada Vukovara, utakmici je prisustvovao tadašnji dogradonačelnik Marijan Pavliček, sada saborski zastupnik Hrvatskih suverenista.