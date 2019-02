HND OSUDIO MARASA ZBOG IZBACIVANJA EKIPE HRT-a: ‘Molimo političare da ne zloupotrebljavaju novinarski prosvjed’

“Lijepo molimo sve političare da ne zloupotrebljavaju naš, novinarski prosvjed za svoje ciljeve, a posebice one koji su dosad imali priliku – dok su bili na poziciji – napraviti znatno više za poboljšanje stanja medija u Hrvatskoj. Na žalost, nisu to učinili”, navodi se u priopćenju

Hrvatsko novinarsko društvo objavilo je priopćenje u kojem su osudili SDP-ova saborskog zastupnika Gordana Marasa koji je danas s konferencije za novinare izbacio ekipu Hrvatske radiotelevizije.

Podsjećamo, zastupnik SDP-a Gordan Maras izbacio je novinare HRT-a s press konferencije i izjavio: “Nije do vas osobno, ja se ispričavam, ali priključili smo se bojkotu HRT-a. Mi smo se jednostavno priključili akciji HND-a koja traje do subote, 2. ožujka, do tada ne dajemo izjave za HRT. Time protestiramo protiv, po nama, najgoreg javnog servisa u Europi”.

OTVORENO PISMO RAVNATELJA HRT-a ZBOG BOJKOTA: ‘Izloženi smo političkom pritisku i orkestriranim napadima’

Osuda Gordana Marasa

“Hrvatsko novinarsko društvo osuđuje postupak SDP-ova saborskog zastupnika Gordana Marasa, koji je danas s konferencije za novinare izbacio ekipu Hrvatske radiotelevizije. HND ni na koji način ne podržava arbitrarno zatvaranje vrata i onemogućavanje pristupa novinarima i novinarkama na terenu, iz koje god medijske kuće oni dolazili. Bojkot koji je prije nekoliko dana zajedno s nizom organizacija civilnog društva i sindikatima pokrenuo GONG, ne podrazumijeva i cenzuriranje novinara, a upravo je to SDP-ov zastupnik danas učinio”, stoji u priopćenju.

Mole da se ne zloupotrebljava novinarski prosvjed

HND je naveo kako u subotu, 2. ožujka, organiziraju prosvjed kojim žele upozoriti na teško stanje novinara i novinarstva u Hrvatskoj, a posebice na cenzuru.

“Lijepo molimo sve političare da ne zloupotrebljavaju naš, novinarski prosvjed za svoje ciljeve, a posebice one koji su dosad imali priliku – dok su bili na poziciji – napraviti znatno više za poboljšanje stanja medija u Hrvatskoj. Na žalost, nisu to učinili”, ističe se u priopćenju u kojem je potpisan predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

MARAS IZBACIO HRT S PRESICE: ‘Nije do vas osobno, ali protestiramo protiv najgoreg javnog servisa u Europi’