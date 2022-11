Hrvatsko novinarsko društvo (HND) održalo je u subotu u Splitu konferenciju za novinare kojom je obilježilo tri mjeseca od tragične smrti novinara Vladimira Matijanića. Uvodno se obratio predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

"HND ozbiljno razmišlja o novom prosvjedu na Trg. svetog Marka. Ovo besramno ponašanje Andreja Plenkovića", rekao je.

"Ja pozivam kolege da na svakom javnom događaju gdje dođu Plenković ili Beroš da mu postave pitanje. Andrej Plenković je sada odgovorna osoba. Svaki dan na funkciji kad je Beroš, to je njegova odgovornost, odgovornost Plenkovića", dodao je Zovko.

"Vili Beroš mora otići, mora biti smijenjen. Svi oni koji misle da ćemo mi ovo zaboraviti nisu svjesni koliko se varaju. Nema važnije teme na medijskom prostoru od Vladimira Matijanića. HND će pozvati sve građane na prosvjed", zaključio je Zovko. Potom se svima obratila Matijanićeva životna partnerica, Andrea Topić.

"Zbilja mi nije lako ni nakon tri mjeseca stati ispred kamere. Ono što shvaćam je da svatko od nas, može sam sebe zapitati koliko vam treba da kada idete u bolnicu da se naručite na pregled - da na taj pregled zapravo i dođete.- I taj odgovor vam može biti slika zdravstva, odnosno u kakvoj se situaciji nalazi", započela je Topić.

Topić upozorila

"Svaki mjesec izdvajamo nenormalne svote novaca, a zauzvrat ne dobivamo apsolutno ništa. Zdravstvo bi trebalo funkcionalno da je svakom građaninu dostupno uvijek. Nije zato što ova država, ovi ljudi koji ju vode nisu bili spremni osposobiti zdravstveni sustav. Toga kod nas nema, zdravstveni sustav je kod nas nula. On je samo za povlaštene. U Hrvatskoj postoji podjela na kaste, na oni koji si mogu priuštiti i oni koji ne mogu", dodala je.

"Vlado je bio pošten osoba koja nije htjela ići tim putem nepoštenim i on je završio kako je završio. I mnogi građani sui takvi, i mnogi će tako završiti i mnogi u ovim trenutcima odbijaju potezati veze i davati mito i odbijaju sudjelovati u nakaradnosti hrvatskog zdravstva i znaju što ih čeka ako se nastave odupirati tome", poručila je Topić.

"Ministar Beroš koji je trebao otići već davno, zbog nekih drugih afera. li čim on i da ode, Plenković na njegovo mjesto postavi neku drugu osobu, to je neka druga kravata, ali ništa se ne mijenja dolaskom novog ministara. Treba mijenjati cijeli zdravstveni sustav i zato je odgovaran Plenković, ali odgovorni su i oni koji ga biraju, a to su građani."

Dežulović bez dlake na jeziku

"Na presici su rekli da su se vodili medicinskom dokumentacijom, a onda su rekli da je ona imala propusta. To je kontradiktorno. Zato smo pokrenuli peticiju i potpise predali Plenkoviću", rekla je Topić.

Novinar i književnik Boris Dežulović smatra da ne bi bio mirniji da je država ubila Matijanića s predumišljajem.

"Vlado nije ubijen s predumišljajem, ova država nije sposobna ni za to. Matijanić je ubijen iz nehaja. Tako se država odnosi prema svima i prema svemu. Ovo se može dogoditi svakome, dogodit će se nekome od nas. Zato je smrt Vladimira Matijanića, nije stvar u tome da je umro najbolji među nama, umro je građanin koji se zvao Vladimir Matijanić, sutra će to možda biti vaše ime", poručio je kolumnist.