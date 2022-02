ZABA, OTP, PBZ, RBA, Erste, Addiko i Hrvatska poštanska banka proteklih su dana podigle neke svoje naknade. Iz HPB-a su najavili podizanje mjesečne naknade za vođenje tekućeg računa s 10 na 12 kuna. U ZABA-i su objavili novu tarifu za kartično poslovanje s građanima te nove naknade koje će vrijediti od 31. ožujka.

Val poskupljenja naknada u bankama uglavnom uključuje baratanje gotovinom na šalteru ili na bankomatima, a ponegdje i vođenje tekućih i žiro računa. Korisnici uglavnom dobiju obavijest, ali ih nitko ništa ne pita, niti im objašnjava, piše Novi list.

Neka građani biraju

Čak je i EBA, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, najavila obračun s rastom naknada u bankama diljem Europe, jer to ima obilježja proizvoljnosti i jednostranosti. Pokrenuli su istragu kojom će se usporediti visina naknada koje banke naplaćuju. Za Hrvatsku narodnu banku, pak, nema ničega spornog jer je to stvar tržišta na koje oni ne mogu utjecati.

"Rezultati te analize pokazat će je li potrebno revidirati postojeće regulatorne zahtjeve u ovom području", poručuju iz HNB-a pravdajući ovaj potez banaka troškovima njihove digitalizacije.

Istaknuli su da su naknade banaka transparentne i vidljive na internetu, a da je usluga podizanja gotovine uređena europskom regulativom i Zakonom o platnom prometu.

"S tim u vezi, naknade banaka za platne usluge formiraju se na tržišnim načelima ponude i potražnje, njihova visina predstavlja poslovnu odluku svake pojedine banke, a HNB nema ovlast određivanja i kontrole naknada za platne kao ni za ostale financijske usluge koje banke pružaju", poručuju iz HNB-a i dodaju da "korisnik platnih usluga može slobodno na tržištu izabrati banku koja mu pruža uvjete i naknade koje mu najviše odgovaraju."

Besplatan kanal za dizanje gotovine

Ovaj odgovor pomalo podsjeća na riječi: "Kupujte tamo gdje je jeftinije", guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji je tako komentirao moguća poskupljenja zbog uvođenja eura. No, banku je nešto teže mijenjati svaki čas, a i to se naplaćuje. Često banke ne žele ispasti jeftinije od drugih pa podižu cijene svojih usluga kad god to mogu, a posebice kad to čini i njihova konkurencija. Iz HNB-a ipak poručuju da je bitno osigurati građanima dostupnost gotovine s računa.

"Stoga HNB od banaka očekuje da potrošačima osiguraju besplatan kanal za podizanje gotovine. U RH je podizanje gotovine na vlastitim bankomatima banaka za sve potrošače besplatno kod svih banaka te očekujemo da tako i ostane s obzirom na to da je u našoj državi upravo bankomat dominantan kanal podizanja gotovog novca", navode iz HNB-a.