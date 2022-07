Više od 27 milijuna kuna koštat će kampanja za zamjenu kune eurom, a uključuje i privjeske, letke, videospotove… Također, umirovljenicima, kojih je 1,2 milijuna, obećani su i mali konverteri kojima bi lakše preračunavali iznose. No, kako doznaje RTL Danas, državi je to ipak preskupo pa ih nabavljaju tek 60 tisuća.

Umjesto 1,2 milijuna, samo 60 tisuća konvertera

"Nekako smo se navikli te novčiće rasporediti te naše kunice. Sada prvo će biti šok dok ih ispretvaram, hoće li mi ostati za režije", kazala je za RTL umirovljenica Meri Sokolić.

Umirovljeniku Ivanu Uherniku, euro će biti šesta valuta koju za života koristi!

"Znam da sam primao plaću u jugoslavenskim starim dinarima, novim dinarima, u hrvatskim dinarima, hrvatskoj kuni. To je to. A da sam kao mali klinac prodavao trešnje za kune NDH", prisjeća se on.

Kako bi prelazak na euro olakšali umirovljenicima u Hrvatskoj narodnoj banci mislili su im podijeliti eurokonvertere - male kalkulatore. Ali nabavka 1,2 milijuna komada pala je u oglasniku javne nabave na samo 60 tisuća. Kad su to čuli, umirovljenici su se naljutili.

Nek' podijele svima ili nikome

"Ako mogu podijeliti svim umirovljenicima bit ćemo jako sretni da podijele, ako bude išlo kako god nek' svaki umirovljenik dobije. Ako ne mogu, nek' dobro razmisle onda bolje nikome", smatra predsjednica Matice umirovljenika Višnja Fortuna.

U HNB-u kažu da smanjili količinu jer jedan eurokonverter košta sedam kuna, pa bi nabava bila preskupa. Dodaju da od 5. rujna kreće dvojno iskazivanje cijena pa će umirovljenici sve moći lakše pratiti, a u pripremi je i aplikacija za mobitel koja će računati tečaj.

Zamjenu kune za euro pratit će Nacionalna informativna kampanja za koju će HNB izdvojiti više od 27 milijuna kuna. Dijelit će se privjesci, kasice, majice. Državu će obići i 'Euro na kotačima' - izložba o prelasku na novu valutu.

'U šest mjeseci može se napraviti dobra kampanja'

Bit će i reklama u medijima, a cilj je da informacije dođu baš do svakoga.

"Kampanja je mogla krenuti ranije, ali moramo uzeti u obzir da je do službenog uvođenja eura još šest mjeseci i smatram da se u šest mjeseci može napraviti jako dobra i kvalitetna kampanja. Ta kampanja mora biti usmjerena prema svim stanovnicima Hrvatske", kazao je za RTL komunikacijski stručnjak Petar Tanta.

U kampanji toga nema, ali umirovljenici se pitaju koliko će unucima davati za sladoled. Gospođa Mirjana svojima daje po 20 kuna, a sada će primijeniti taktiku koju je imala s nećacima iz Njemačke i tadašnjim markama.