Povjerenstvo za etiku i medicinsku deontologiju Hrvatske liječničke komore (HLK) zatražit će očitovanje od doktora Hrvoja Tomasovića vezano uz njegove javne komentare o umrlom novinaru Vladimiru Matijaniću.

"Hrvatska liječnička komora podsjeća sve liječnike na nužnost i obvezu poštovanja Etičkog kodeksa i u javnoj komunikaciji", stoji u kratkom priopćenju Komore u kojem je izvijestila kako će Povjerenstvo tražiti očitovanje.

Što je napisao?

Splitski kirurg Hrvoje Tomasović objavio je na Facebooku, između ostaloga, kako mu Matijanić nije bio sklon te da mu je žao kada netko iznenada ode. "Neosporno je da je bio vrhunski novinar vrlo opakog pera, ali bio je top profesionalac i treba mu odati počast premda je bio na suprotnoj strani...Da je bio neki drugi novinar koji je dobar sa mnom sigurno bi me nazvao i ja bih sve napravio da mu pomognem i to pod odmah! On očito nije bio dobar ni s ovim svojim jugo doktorima pa nije imao niti koga zvati osim hitne", napisao je Tomasović.

Tu izjavu ranije u nedjelju osudila je i Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL). Istaknuli su da su iskreno zgroženi napisanim stavom doktora Tomasovića i da se javno ograđuju od njegove neetičke komunikacije.

Tomasović, napomenuli su, nije član HUBOL-a te ga HUBOL kao udruga ne može sankcionirati, ali su poručili kako će podnijeti službenu prijavu protiv doktora nadležnim tijelima HLK-a.