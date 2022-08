Hrvatska liječnička komora (HLK) u četvrtak još nije zaprimila nalaz zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva i zaključak stručnog povjerenstva o slučaju preminulog novinara Vladimira Matijanića, doznaje se u četvrtak u komori. Kada nalaz stigne, o postupcima liječenja Vladimira Matijanića raspravljat će Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor komore.

Iz Komore podsjećaju da je to Povjerenstvo, odmah po Matijanićevoj smrti, zatražilo cjelokupnu njegovu medicinsku dokumentaciju od KBC-a Split, Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

Ako je bilo propusta, pokreće se postupak pred Časnim sudom

Naknadno, nakon saznanja da je u liječenju pokojnoga Matijanića sudjelovala i liječnica imunolog u privatnoj praksi, Povjerenstvo je i od nje zatražilo dokumentaciju, no još uvijek nije zaprimilo cjelokupnu medicinsku dokumentaciju. S obzirom na to da će Povjerenstvo odlučivati o stručnim postupcima liječnika uključenih u liječenje Vladimira Matijanića, HLK ne može unaprijed komentirati taj postupak no ističu kako, načelno govoreći, Povjerenstvo može donijeti odluku da je kod nekog pojedinog liječnika bilo stručnih propusta ili da ih nije bilo.

U slučaju da Povjerenstvo odluči da je bilo stručnih propusta, pokreće se postupak pred Časnim sudom HLK-a, a taj je postupak definiran Pravilnikom o disciplinskom postupku komore. Časni sud može odbiti zahtjev za pokretanje postupka, može prijavljenog liječnika osloboditi odgovornosti ili mu izreći neku od disciplinskih mjera.

Od opomene i ukora do trajnog oduzimanja licence

Disciplinske mjere, definirane Pravilnikom, su opomena, ukor, javni ukor, novčana kazna u rasponu od 1000 do 5000 kuna, privremeno uvjetno ili bezuvjetno oduzimanje licence (u rasponu od mjesec dana do godine dana) ili trajno oduzimanje licence. Nakon odluke Časnog suda moguće je podnošenje žalbe Visokom časnom sudu Hrvatske liječničke komore.

Nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva oko smrti Vladimira Matijanića za televiziju N1 je komentirala Jasna Karačić iz Udruge za promicanje prava pacijenata.

"U slučaju Matijanić najviše me ljuti zašto se nisu ispitale sve mogućnosti, što se moglo drugačije, jer sad vidimo objašnjenja i kaže se da je sve bilo po pravilima struke. Mi to ne možemo prihvatiti, jer uvijek, iz svake smrti koja se dogodi na ovakav način, treba nešto naučiti i treba utvrditi sve činjenice, što se moglo drugačije i što se u budućnosti može drugačije", rekla je Karačić.

Dodala je da ovo, nažalost, nije prvi slučaj niti će biti zadnji, ako se napokon ne počne raditi onako kako treba.