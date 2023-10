I utorak će, baš kao i ponedjeljak, biti svježiji - ujutro će biti hladno, a pri tlu je moguć i slab mraz. Uz rijeke, ali i po kotlinama, spustit će se magla nakon koje će izaći sunce, prognozirala je dipl. ing. Tomislava Hojsak za HRT. "Pritom će u Slavoniji, Baranji i Srijemu najniža temperatura zraka biti većinom 2 ili 3 °C, a najviša dnevna temperatura oko 14 °C", dodala je meteorologinja.

U sredini zemlje jutro će biti još hladnije nego na istoku tako da će zbog toga i vjerojatnost mraza biti veća. No, uglavnom će biti sunčano uz umjerenu naoblaku, a tijekom jutra bit će česte i guste magle. Ona će biti prisutna u gorskim dijelovima te u unutrašnjosti Istre gdje je moguć i slab mraz. Danju će prevladavati sunčano uz umjerenu naoblaku.

Na sjevernom Jadranu puhat će česta, ali umjerena, bura, a pod Velebitom još ponegdje i jaka. Tijekom dana će postupno slabjeti.

"U Dalmaciji će slaba do umjerena bura poslijepodne okrenuti na sjeverozapadni vjetar, pri čemu će prijepodne biti umjereno do pretežno oblačno, a popodne više sunčanih razdoblja. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14 °C, na otocima viša, a dnevna od 17 do 22 °C", kazala je Hojsak pa dodala da će "na jugu Hrvatske temperatura zraka biti većinom od 15 do 21 °C, uz umjerenu i povećanu naoblaku, te moguće malo kiše, osobito na otocima i u Konavlima. Slabu do umjerenu buru popodne će također zamijeniti sjeverozapadni, uz obalu često i jugozapadni vjetar".

Što nas čeka idućih dana?

I u srijedu nas čeka svježe jutro ponegdje sa slabim mrazom i maglom. Od četvrtka će zbog južine ponovno osjetno zatopliti pa će temperature rasti i preko 20 Celzija. Bit će djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka, ali suho. Ipak, od četvrtka će rasti mogućnost kiše - posebno u Gorskom kotaru i lokalno u unutrašnjosti Dalmacije.

"U srijedu će na Jadranu zapuhati jugo i jačati, na umjereno i jako. Povremeno će donositi više oblaka te malo kiše, koja će češće padati na sjevernom Jadranu, gdje je poneka kap moguća već u srijedu. S jačanjem juga rast će i temperatura zraka", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.