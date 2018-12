HLADNA I SUNČANA NEDJELJA: Već sutra čekaju nas nove oborine, a evo što nam sve donosi sljedeći tjedan

Danas sunčano i hladno, u unutrašnjosti minusi, a na Jadranu temperature do 10 stupnjeva

Prevladavat će sunčano, na kopnu uz umjerenu naoblaku, a najoblačnije će se zadržati u Slavoniji; najviša temperatura od -2 do 3 na kopnu i od 4 do 9 Celzjevih stupnjeva na Jadranu.

Navečer sa zapada naoblačenje, u noći na sjevernom Jadranu i kiša. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, stoji u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatsku za danas, 16. prosinca.

Nakon subotnjeg mjestimičnog snijega pa i podebljanja snježnog pokrivača, čak i u unutrašnjosti Dalmacije, na Jadranu i gdjegod malo kiše – u nedjelju će biti većinom suho i barem djelomice sunčano, ali relativno hladno, na Jadranu još samo ponegdje i vjetrovito, javlja HRT. U ponedjeljak novo naoblačenje i oborine, na Jadranu i jačanje bure, a od utorka do četvrtka stabilnije i sunčanije, premda i dalje relativno hladno, u početku još uz često jaku buru i tramontanu.

Sunčano i hladno

“U Slavoniji, Baranji i Srijemu barem djelomice sunčano. Ujutro mjestimice magla i niski oblaci uz mogućnost za poneku pahulju snijega. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od -5 do -2 °C, a dnevna oko -1 ili 0 °C.

U središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, ali i hladno. Ujutro mjestimice magla. Tijekom dana zapuhat će jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka uglavnom od -9 do -6 °C, a najviša dnevna između -1 i 1 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju djelomice sunčano, poslijepodne uz sve više oblaka. U početku će puhati umjerena i jaka bura, na udare ponegdje i olujna, koja će poslijepodne oslabjeti. Jutro u gorju vrlo hladno s temperaturom i oko -10 °C, u unutrašnjosti Istre -8 do -3 °C, a uz obalu između -1 i 4 °C. Najviša dnevna u gorju od -4 do -2 °C, a u unutrašnjosti Istre i uz more između 6 i 9 °C.

Prognoza za novi tjedan

Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije djelomice, prijepodne često i pretežno sunčano. Uz obalu slaba do umjerena bura, a prema otvorenom moru umjeren i jak sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti između -5 i -3 °C, uz obalu od 0 do 4 °C, a najviša dnevna od 2 do 4 °C, na Jadranu između 7 i 9 °C”, kažu prognostičari HRT-a.

“U ponedjeljak i petak u unutrašnjosti prolazno naoblačenje uglavnom u gorju mjestimice sa snijegom, a zapuhat će i umjeren sjeveroistočni vjetar. Od utorka do četvrtka barem djelomice sunčano, ujutro ponegdje s maglom. Bit će hladno, osobito tijekom noći i jutra.

Na Jadranu u ponedjeljak naoblačenje mjestimice s kišom, a bura će pojačati. Od utorka do četvrtka pretežno sunčano. U utorak još u početku umjerena i jaka bura i tramontana, a od srijede vjetar većinom slab. U petak novo naoblačenje, mjestimice s kišom”, javlja HRT.