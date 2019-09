HITNO DOVEZAO KĆI (2) U KLAIĆEVU PA GA POSLALI NA REBRO; Sve se pretvorilo u dugotrajnu agoniju: ‘Povraćala je i padala u nesvijest, a jedva su je primili’

U Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj ulici je CT uređaj izvan funkcije gotovo tri mjeseca što roditelje baca u očaj

Dječja igra ponekad se pretvori u opasnu situaciju pa roditelji moraju dijete odvesti liječniku. Upravo to se dogodilo ocu Danielu Gradečaku iz Zagreba kada je njegova dvogodišnja kći tijekom igre pala na zatiljak i ozlijedila glavu. Sve se odvilo u utorak navečer između 21 i 21:30 sati. Uplašeni roditelji odmah su u auto strpali ozlijeđeno dijete i drugo dvoje djece pa se zaputili prema Klinici za za dječje bolesti u Klaićevoj ulici. Budući da nisu imali gdje parkirati, majka je otišla s djecom u bolnicu, a otac je morao drugdje parkirati. Otac još nije stigao doći u bolnicu kada mu je stigao ženin telefonski poziv s lošim vijestima.

“Supruga me nazvala na mobitel i kazala da se vratim natrag jer moramo ići na Rebro. Tada sam ju pitao hoće li ju netko iz bolnice odvesti i što se dogodilo na što mi je supruga rekla da bi se Hitna čekala dugo pa nemaju kola na raspolaganju. Rekla mi je da nemaju CT na raspolaganju jer čekaju na novi uređaj, a ovaj stari ne radi. Pa taj aparat očito ne radi već tri mjeseca! Mi to nismo znali. Prije nego smo malenu odvezli na Hitnu pitali smo gdje da idemo, a oni su nam odgovorili da idemo na Klaićevu”, ispričao nam je otac.

Situacija je bila hitna, a na Rebru se mora dugo čekati na CT

Zatim su roditelji odvezli dijete na Rebro. Otac kaže da je tada nervoza u njemu kao i u majci počela rasti jer je već prošlo sat vremena otkada je dijete udarilo glavom. Kazao nam je da su malenoj zbog udarca u glavu oči “teturale”, izgubila je svijest i povraćala što pokazuje da nije bezazleno ono što se dogodilo. Na Rebru su, prepričava zabrinuti otac, čekali preko 45 minuta na CT glave.

“Kada smo došli na šalter supruga je bila mirna i bez puno riječi nas upisala, ali ja sam malo burnije reagirao. Nakon polusatnog čekanja kazao sam ovima na Rebru da smo došli s Klaićeve i da dijete treba hitno na CT. Zatim su mi rekli da pričekamo još dvije minute. Nakon toga je prošlo još pola sata. Zatim sam poludio, otišao do doktora u prostoriju gdje pacijenti i ostali kao ne smiju ulaziti i pitao sam ih što je s njima, da mi dijete povraća, da dugo čekamo na snimanje glave i da je očito da ima potres mozga. U tom trenutku je jedan od liječnika rekao ‘sada ću ja nju uzeti, ali će onda drugi pacijenti morati čekati’. Drugi pacijenti bili su s polomljenim prstom i sličnim ozljedama, nitko nije imao ozljedu glave i nitko nije morao snimiti glavu. Liječnik mi je rekao da je na Rebru kaos jer svi s Klaićeve dolaze ondje na CT”, prepričava nam Daniel Gradečak.

Malena je dobro, ali je ostala na promatranju

Njihovo čekanje na Rebru bila je prava agonija. Otac kaže da se neugodno iznenadio i nekulturom drugih koji su čekali. Kako kaže, nije se bilo lako nositi s djetetom tada zbog njegovog stanja, a nitko se nije htio ustati da malena sjedne. Otac kaže da je s djevojčicom sada sve u redu, međutim, morala je ostati na promatranju.

“Na kraju su joj obavili CT, RTG i još neko snimanje glave. Čeka se doktor, neuropedijatar. Inače, sinoć se još tri sata čekalo da neurokirurg pregleda dijete. Morali smo uspavati dijete, a malo mračnije i tihe prostorije za to nije bilo pa smo se vozali okolo automobilom dok ju nismo uspavali”, prepričava otac.

Na sreću, djevojčica iz ove priče je na kraju dočekala CT i nije se dogodilo ništa tragično. No, postavlja se pitanje do kada će djeca morati čekati novi CT uređaj i do kada će uspaničeni roditelji voziti svoju djecu na Rebro te ondje slušati da prednost za CT imaju odrasli pacijenti s polomljenim prstom, a ne dijete koje je najvjerojatnije doživjelo potres mozga.

‘Mislim da smo kao nacija dotakli dno…’

“Iako gledam na stvari pozitivno, mislim da smo kao nacija dotakli dno. Eto, kad djeci ne možemo pružiti adekvatnu skrb u takvim slučajevima mislim da je situacija takva da bolje ne može biti u skorije vrijeme, u ovako organiziranom društvu. Čisti primjer kako je dno blizu, kad se najmlađima ne može osigurati bolnički pregled u kratkom roku (ne pričamo o slomljenom prstu ovdje, nego o mozgu). Svim “optimistima”, jer znam da nisam jedini optimistični domoljub u RH, treba postati jasno da je ovo nekakva vrsta kraja, pošto društvo se ne može ovako dalje razvijati, nego tonuti i tonuti sve dublje i dublje. Bravo ovima i onima na vlasti, dotukli ste i ono malo što je ostalo od optimizma u meni nakon svega. Neki će reći “širok šor” onome kome se Hrvatska ne sviđa kakva je. No mene to rastužuje, puna usta političara su kad govore o povratnicima, eto i ja sam se vratio u domovinu za koju su mnogi pa tako i moj otac dali život. To spominjem samo za one koji će sada govoriti “ma pusti budalu” vidiš da je Jugonostalgičar, nama pravim hrvatima (da hrvatima) je lijepo jer imamo “ju”. Pa eto i nama je dobro i vjerujem puno bolje nego većini takvih te se nadam da moja djeca neće ponoviti grešku koju sam ja napravio te slušati razum, a ne srce. U nadi da će Hrvatskom teći med i mlijeko i da ćemo biti kao Švicarska – živjeli vi meni. A za one koji su si dali truda pročitati, nemojte zamjeriti na gramatici”, poručio je, među ostalim, Daniel na Facebooku.

Ravnatelj Klaićeve: Očekujemo da će novi CT uređaj biti pušten u rad od drugog tjedna

Poslali smo upite u Klaićevu bolnicu, kao i u Ministarstvo zdravstva. Stigao nam je odgovor iz bolnice.

“U okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a koji se odnosi na ‘Opremanje Klinike za dječje bolesti Zagreb u svrhu poboljšanja pristupa bolničkoj skrbi za djecu’, Klinika za dječje bolesti Zagreb po provedenom postupku javne nabave potpisala je Ugovor sa odabranim ponuditeljem za novi uređaj za kompjutoriziranu tomografiju (CT). Nakon neophodne prilagodbe prostora i potrebnih instalacija za novi CT uređaj, uređaj je isporučen u ugovornom roku te je trenutno u završnoj fazi montaže i testnog rada. Klinika za dječje bolesti Zagreb raspolagala je sa samo jednim CT uređajem koji je bilo potrebno zanoviti zbog tehnološke zastarjelosti. Napominjem da je novi CT uređaj, koji će biti namijenjen isključivo pacijentima dječje dobi, svojim tehničkim karakteristikama vrhunske klase, prilagođen potrebama CT dijagnostike dječje dobi, a što podrazumijeva i minimalno moguće doze zračenja. Očekujemo da će nakon testnog rada i kalibracije, novi uređaj biti pušten u redoviti rad od drugog tjedna”, stoji u odgovoru prof.dr.sc. Gorana Roića,dr.med., ravnatelja bolnice.