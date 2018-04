Na Uskrs, 1. travnja, dva su pacijenta prevezena s otoka Raba te jedan s otoka Lošinja do helidroma Delta u Rijeci. Na Uskrsni ponedjeljak, 2. travnja, jedan je pacijent prevezen s otoka Hvara do KBC-a Split.

Tijekom blagdanskog je vikenda helikopterima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prevezeno sedam pacijenata, priopćeno je iz MORH-a.

S otoka prevezeno sedam pacijenata

Tijekom produženog vikenda, od 31. ožujka do 3. travnja, posade transportnih i višenamjenskih helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prevezle su s hrvatskih otoka sedam pacijenta čije su zdravstvene indikacije zahtijevale hitni zračni medicinski prijevoz. U subotu, 31. ožujka, jedan je pacijent prevezen s otoka Hvara do KBC-a Firule u Splitu. Na Uskrs, 1. travnja, dva su pacijenta prevezena s otoka Raba te jedan s otoka Lošinja do helidroma Delta u Rijeci. Na Uskrsni ponedjeljak, 2. travnja, jedan je pacijent prevezen s otoka Hvara do KBC-a Split.

Uspješno reanimirana prerano rođena beba

Također, u ranim jutarnjim satima 3. travnja s otoka Krka do helidroma Delta u Rijeci prevezen je prijevremeno rođen dječak u pratnji majke. Medicinski tim uspješno je reanimirao nedonošče tijekom trajanja leta do riječkog helidroma, gdje ga je preuzeo tim Hitne medicine. Eskadrila višenamjenskih helikoptera 91. zrakoplovne baze koja stacionira na Krku i Eskadrila transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze iz Divulja prevezle su od početka 2018. godine ukupno 137 pacijenata i 100 pratitelja, izvršivši nešto više od 137 sati naleta.