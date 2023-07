Pacijenti s urinarnom infekcijom, djeca s virozama, ljudi s infekcijama i mladić sa srčanim smetnjama nalazili su se u supetarskoj Hitnoj pomoći u subotu poslijepodne, a navodno nitko nije dobio liječničku pomoć.

Kako javlja Slobodna Dalmacija, kojoj se javila jedna od pacijentica, Amerikanka (60) je bila na Hitnoj pomoći kada je došao mladić sa srčanim smetnjama, a osoblje ga nije htjelo niti primiti. Govori da mu je u nekom trenutku bilo toliko loše da je legao na pod ispred Hitne pomoći, a osoblje je hladno prošlo pokraj njega i otišlo s vozilom.

"Užasan je to odnos prema pacijentima, kako inozemnim, tako i domaćim", rekla je pa dodala: "Nisu normalni, mladić sa srčanim problemom ostavljen je nekoliko sati da čeka na vrućini, pa je čak i ležao ispred zgrade Hitne na podu, a da ga ovi iz Hitne pomoći nisu ni pogledali".

Osoblje je bilo bahato

Kaže i da je sama satima čekala na recept za urinarnu infekciju na suncu, ispred ustanove. Da je našla tek nešto malog hlada pod krošnjom. Kada je to postalo neizdrživo, ušla je u malenu čekaonicu gdje se nalazilo troje, četvero ljudi. Onda je došao i mladić koji je govorio kako ne može disati te da osjeti bol u prsištu. Ponudila mu je svoje mjesto, no osoblje je, prepričava, bilo bahato i reklo da oni odlučuju tko će ući.

Sve je to trajalo više od dva sata, no onda je otišla do ljekarne, s drugim pacijentima i tamo potražila pomoć.

"Mladić koji je ležao ispred Hitne pomoći i dalje je tamo ležao, a neke su žene vikale "umrijet će, umrijet će", govori Amerikanka.

Ne zna, zaključuje, što se dogodilo s mladićem.

Slobodna je upitala Lea Luetića, ravnatelja Zavoda za Hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije o samom slučaju, ali odgovor nisu dobili.