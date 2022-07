Vlak iz Splita za Osijek danas je stajao 42 minute na signalu (semaforu) pred Svetim Ivanom Žabno. Razlog? HŽ-ov prometnik na kolodvoru je zaspao i nitko ga nije mogao probuditi, otkriva RTL, a iz HŽ-a potvrđuju da je pospani gospodin napravio "osobni propust".

Pokušali su ga dobiti na mobitel, a kada nisu uspjeli šef kolodvora je lupao po vratima, no i to je potrajalo dok se prometnik nije digao iz sna i pustio vlak koji je na signalu stajao od 7.40 do 8.22 doznaje RTL.

HŽ: 'Osobni propust prometnika vlakova'

Iz HŽ Infrastrukture potvrđuju da je došlo do problema:

"Dana 17. srpnja 2022. od 7.54 do 8.20 sati na pruzi L214 Gradec-Sveti Ivan Žabno na ulaznom signalu kolodvora Sveti Ivan Žabno vlak 1783 stajao je 26 minuta. Uzrok stajanja vlaka je osobni propust prometnika vlakova kolodvora Sveti Ivan Žabno. Zbog navedenog protiv radnika provest će se postupak sukladno Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru HŽ Infrastrukture d.o.o. Radnik će biti pisano upozoren na propust uz mogućnost otkaza ugovora o radu. Također, radnik se upućuje Komisiji za štete zbog prouzročenog zakašnjenja vlaka."

Na pitanje je li prometnik bio alkotestiran potvrđuju da jest te kažu a je rezultat negativan. Priznali su dakle da je vlak kasnio zbog propusta prometnika, nisu rekli da je i zaspao.

96 putina čekalo, neće dobiti ništa

Za to vrijeme u vlaku je strpljivo čekalo 96 putinika. "Sukladno Uredbi EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu, putnici ostvaruju pravo na naknadu za kašnjenje u sljedećim slučajevima - za kašnjenje od 60 do 119 minuta naknada se isplaćuje u visini od 25 % cijene karte, a za kašnjenja dulja od 120 minuta naknada se isplaćuje u visini od 50 % cijene karte", Kažu iz HŽ-a. Prevedeno, za ovakvo kašnjenje neće dobiti nikakvu kompenzaciju. Prometnik se ipak na vrijeme probudio.

Predsjednik Sindikata prometnika vlakova hrvatske Mario Grbešić rekao je za RTL da ne opravdava pospanog kolegu, ali i da se radi o čovjeku koji je tri mjeseca na zamjeni, da je odmah stavljen na to radno mjesto te da mu je bio drugi radni dan. Također, kaže da radnici spašavaju stvari i omogućuju da se prometuje.

Nije ovo prvi put da HŽ ima problema s pospanim djelatnicima, prije nepunih mjesec dana zaspao je strojovođa, putnici su čekali, a HŽ se ispričavao.