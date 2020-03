HEROJI U BIJELIM KUTAMA SA ‘ZARAZNE’ OTKRILI: ‘Radni dan nikada ne prestaje, prilagođavamo se, teško je, ali je teže pacijentima’

‘Izdržavamo, još uvijek nema znakova umora niti da posustajemo. Motiv je samo poziv pomagati ljudima i najsretniji ste kada ljudi idu kući, kad vidite da su izliječeni’

Otkada se epidemija koronavirusa pojavila u Hrvatskoj glavni heroji postali su liječnici, ne samo kod nas nego i u svijetu. Oni se nalaze na prvoj crti obrane protiv ove bolesti, a koje su njihove priče provjerio je HRT u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”. Biologinja Petra Svoboda, te liječnici dr. Domagoj Tomasović, Zoran Barušić i Ivan Puljiz rade 24 sata dnevno.

Njihov motiv je sačuvati naše zdravlje i zato mole ljude da ostanu kod kuće kako bi pomogli i njima i svojim najbližima. Svi oni nalaze se u timu ravnateljice Alemke Markotić. No, oni su samo dio onih koji danonoćno svakodnevno pomažu pacijentima.

Maratonske smjene

Kao i građanima, i njima je kao u nekom filmu. Da je ipak riječ o stvarnosti govore njihova leđa i ruke koje pamte, a bez obzira na to, posao ne biraju. Specijalizant infektologije Domagoj Tomasović kaže kako mu je cijela situacija velik izazov i da mu je drago što u njemu sudjeluje.

“Radimo trijažu pacijenata, uzimamo briseve ako treba, pregledavamo pacijente i radimo neke odjelne poslove po potrebi”, navodi dr. Tomasović.

Vremena za predah nemaju niti zaposlenici laboratorija jer im stalno pristižu novi uzorci. Petra Svoboda, biologinja s Odjela za znanstvena istraživanja kaže da su smjene zaista maratonske i ta je presing veliki. Navodi kako su svakome njegovi uzorci uvijek hitni i tada se baš trude maksimalno dati sve od sebe. Ipak, to znači da su umorni i da kada dođu doma mogu samo leći i spavati.

‘Nama je teško, ali je teže pacijentima’

Zoran Barušić je specijalist infektologije i subspecijalist dječje intenzivne medicine, no u ovoj situaciji brine i o odraslima. On govori da radni dan ne poznaje svoje radno vrijeme i da se oni prilagođavaju trenutnim okolnostima. “Nama je teško, ali teže je pacijentima”, kaže on.

Predstojnik Klinike za infektivne bolesti, dr. Ivan Puljiz, govori da ovakvu bitku s nepoznatim do sada nisu vodili pa iako su sami izloženi velikoj opasnosti, ne posustaju.

“Izdržavamo, još uvijek nema znakova umora niti da posustajemo. Motiv je samo poziv pomagati ljudima i najsretniji ste kada ljudi idu kući, kad vidite da su izliječeni”, kazao je dr. Puljiz za HRT.

Njihova poruka je: ‘Ostanite doma!’

Dok zdravstveni djelatnici pružaju pomoć zaraženima, od građana oni sami mole pomoć pa poručuju da ostanu doma. Dr. Barušić navodi da ostankom kod kuće građani štite sebe, ali i njih jer bez zdravstvenih djelatnika sustav ne bi mogao funkcionirati.

“Jer možda nekad će biti netko od vaših bližih tko se može zaraziti, oboljeti teško i završiti na respiratoru, tako da je stvarno jako bitno da ostanete doma zbog svih nas. Mi se trudimo maksimalno, ali bi i mi isto rado malo više bili doma, a malo manje na poslu”, dodala je biologinja Petra Svoboda za HRT.

