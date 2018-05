JUNACI KAD PLANE, A SAD? Vatrogasci otkrili kako su izgirani: ‘Kad gasimo onda smo heroji, a kad pitamo da plate prijete’

Razgovarali smo sa Dragom Pranjićem iz Sindikata državnih i lokalnih namještenika i Goranom Frankovićem, predsjednikom Udruge profesionalnih vatrogasaca

“Kad gasimo požar i spašavamo ljude onda smo heroji, a kad nam treba dati regres onda smo ničiji”. Govorio je tako lani predsjednik Odbora profesionalnih vatrogasaca Sindikata državnih i lokalnih namještenika Drago Pranjić opisujći sve frontove na kojima se zaposlenici tog sektora moraju boriti.

Da slika nije ni malo lijepa potvrdili su i prizori iz plamteće Dalmacije gdje smo nerijetko viđali premorene vatrogasce koji spavaju na cesti i svom snagom guraju vozila da bi ih upalili jer su ih usred posla izdala, i strah građana za imovinu i ljude koji se prelamao preko njihovih leđa.

Godinu dana kasnije, uoči još jedne turističke sezone kad obala opet zažari, postavljamo pitanje je li se što promijenilo i je li vlast koja je puno obećavala učinila pomak kako bi tim hrabrim momcima ove godine bilo nešto lakše. “Ništa se nije dogodilo. Samo smo godinu dana stariji, godinu dana nam je starija oprema, a godinu dana su starija i obećanja. No, mi ćemo i dalje bit tu. Odradit ćemo sve što treba pa i više i opet će nas tapšat po ramenu”, kaže nam Drago Pranjić dodajući kako do nikakvih promjena nije došlo. Puno je sastanaka, kaže, bilo no na bolje se nije pomaklo pa ni toliko da bi, kako su im obećali, do 1. lipnja donijeli Zakon o vatrogastvu.



Kad pitaju za plaćanje noćnih sati i vikenda prijete im otkazima

Opisuje kako nove opreme i dalje nema, pa se na terenu očito opet mogu očekivati vozila iz šezdesetih. Bilo je donacija, kaže sindikalist, međutim i upozorava da naša država nije tako siromašna da bi vatrogasna djelatnost morala ovisiti o donaciji vozila koja opet nisu nova jer ih je već netko koristio. Upozorava i na činjenicu da i dalje imaju neuređen sustav te da im primanja ovise o lokalnim samoupravama od kojih su recimo u Zagrebu, Rijeci i Splitu vatrogascima povećali plaće dok su u drugim manjim mjestima one manje, a ne plaćaju se ni vikendi, ni noćni rad.

“Imamo primjere da kad kolege za to pitaju, zapovjednici im prijete otkazima. Sve vam je to igra između zapovjednika i gradonačelnika. Svako malo me netko zove od kolega i pita ima li pomaka u rješavanju te naše problematike”, kaže Pranjić dodajući kako bi plaće trebalo urediti tako da one budu jednake u svim lokalnim jedinicama, a ne da je 30 posto uređeno, a u 70 posto kaos.

Pritom naznačava da nemaju ni dovoljno kadra, a da se na spomen dodatnog zapošljavanja zapovjednici i gradonačelnici vode riječima da nema ni potrebnog novca. “Približava se požarna sezona, a može se dogoditi da nemate ljudi. Što onda, ne možemo mi birati na koji ćemo požar ići, a na koji ne”, upozorava. Podsjeća da treba urediti i zapovjedni lanac u kojem će vatrogasci biti pod jednom kapom. “Nama je svejedno hoće li to biti MUP, MORH ili što već. Samo da funkcionira”, kaže Drago Pranjić.

Stiže reforma

Da operativni vatrogasci neće osjetiti neko poboljšanje ni ove godine priznaje i predsjednik Udruge profesionalnih vatrogasaca Goran Franković. Nada se tek da će na terenu, kad drama izbije, dobiti potrebnu potporu jedinica lokalne samouprave, ministarstava i nadležnih službi jer oni su ti koji bi se trebali bolje pripremiti za predstojeću požarnu sezonu. Vatrogasci je odrađuju. “Valjda su nas shvatili ozbiljnije”, kaže nam Franković dodajući kako će ipak ove godine već biti dislocirane i spremne ekipe na kritičnim terenima te da će se pojačati aktivnosti nadzora i ophodnje što je u nadležnosti vatrogasne službe.

No, otkriva da iza brojnih razgovora i dogovora s nadležnima, koji su lani obećavali pregršt toga ipak stoji rezultat. “Svi smo nervozni, očekivali smo brzu reakciju, no priča je puno kompleksnija. Rekli smo da vatrogasne mjere ne želimo. Tražili smo dugoročno rješenje naših problema. Uspjeli smo dogovoriti s Vladom koncept koji će biti cjelovita reorganizacija vatrogasne službe i uspostave jasne i jednostavne subordinacije zapovjednog lanca.

Prilikom rasčlambe sezone 2017. nadležna ministarstva su dobila informacije da iznađu modele financiranja mjera ZOP-a za dio koji se na njih odnosi, od operativnih aktivnosti i inspekcija do videonadzora i komunikacija, a dio onog što nam treba riješit ćemo i uz pomoć novca iz EU fondova preko Ministarstva europskih integracija. Svatko će trebati odraditi svoj dio, jer financije vatrogasne službe RH više ne smiju biti na lokalnoj upravi”, pojašnjava nam dodajući kako bi cjelovita reforma trebala biti usklađena do rujna, da bi se u rujnu mogao pripremiti tekst novog Zakona o vatrogastvu i cijeli financijski plan za iduću godinu te potom u 2019. krenuti u cjelovitu reorganizaciju vatrogasne službe.

Naknada kao za ratne vojne invalide?

Njome bi, kaže nam Franković bili riješeni i brojni problemi operativnih profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, nedostatka ljudi, miješanja politike u vatrogastvo, te poslagale odgovornosti i obveze. Riješili bi se i brojni problemi iz radno pravog statusa pa se tako zagovara rješavanje statusa vatrogasnog službenika. Tu bi s muka sišli i pripadnici DVD-a, koji bi u slučaju potrebe bili mobilizirani izravno putem zapovjedi, a ne da odlaskom na intervenciju ili teren riskiraju otkaz na poslu kao do sada. Iznašlo bi se rješenje i za ozljede na radu, jer bi vatrogasci i njihove obitelji imali prava kao primjerice ratni vojni invalidi.

Za ovu sezonu, pitanje DVD-ovaca rješavat će se, pak, sporazumima s poslodavcima koji svojim radnicima ne žele uskraćivati radna prava, ali će ih pustiti na nekoliko dana kako bi gasali požar, odnosno spašavali ljude i imovinu. Takve poslodavce vatrogasci će posebno isticati kao primjer i za njih tražiti potpore od strane nadležnih tijela.

Svaka nova vlast rizik za promjene

Nova reforma trebala bi riješiti i pitanje sezonskih vatrogasaca što je posao koji ljudi sve rjeđe biraju jer za njega budu plaćeni tek 3,5 do 4 tisuće kuna pa bi ih već i za ovu sezonu moglo i uzmanjkati. “Nitko neće čekati ta tri mjeseca da bi bio potplaćen.. A tog sezonskog vatrogasca mogli bismo angažirati tijekom cijele godine u pripremi sezone, a onda samo operativno više aktivirati u sezoni”, kaže Franković dodajući kako bi reformom bio uređen i sustav školovanja, dislociranja snaga prema potrebi, pitanje opreme te vozila od kojih bi 90 novih, kao i novi komunikacijski uređaji posredstvom MUP-a, uz pomoć EU fondova trebalo stići u iduće tri godine.

Podsjećamo ga da kod nas brojni i dobri projekti loše svrše jer stanu na pola puta ili ni ne krenu zbog promjene vlasti. No, i na to predsjednik Udruge profesiolanih vatrogasaca ima spreman odgovor. “Upravo zbog toga smo po ovoj temi već počeli tražiti konsenzus svih stranaka. Svjesni smo da je iduća godina opet godina pred izbore i da će krenuti prepucavanja. Ne bismo voljeli da ta prepucavanja idu preko naših leđa. Mi bismo željeli dobiti potporu svih političkih stranaka kad im dokument stave na stol, jer ako to sada ne riješimo pitanje je hoćemo li čekati idućih 25 godina”, zaključuje Franković.