HEROJ S TRNJA MORA NA SUD: Prijeti mu i zatvor jer je spasio svoj kvart od potopa; ‘Bojim se, iako sam uvjeren da nisam kriv’

Zagrepčanin Tihomir Blagus proglašen je “herojem zagrebačkog Trnja” kada je prije mjesec i pol dana, prilikom obilne kiše koja je izazvala bujicu i prijetila potopom u njegovom kvartu, sa susjedom Domagojem Vorbergerom provalio u ustavu Hrvatskih voda, podigao branu i spriječio veću nepogodu.

No, Blagus će ipak morati izaći pred suca. Dobio je poziv na Prekršajni sud jer ga policija tereti da je vikom i svađom remetio javni mir te da je omalovažavao i vrijeđao službene osobe. Ako sudac odluči da je kriv, za svaki od tih prekršaja propisana je kazna u protuvrijednosti od 200 do 800 kuna (na snazi je još zakon u kojem su kazne iskazane u njemačkim markama), a može dobiti i do 30 dana zatvora za svako djelo.

‘U životu nisam bio pozvan pred suca’

Blagus kaže da mu nije nimalo svejedno kako će mu biti presuđeno.

“U životu nisam bio pozvan pred suca i nikada nisam bio u toj situaciji jer nisam nikada bio ni prekršajno gonjen. Malo se i bojim kako će sve proći iako sam uvjeren da nisam kriv”, kazao je za 24 sata.

Naime, nakon što je ljetos provalio u ustavu Hrvatskih voda i spasio susjedstvo od poplave, prijavljen je za neovlašteni ulazak u objekt. Kada su policajci izašli na teren, Blagus ih je snimao. Policajac mu je rekao da to ne čini te mu uzeo mobitel. Blagus se tada pobunio pa su ga policajci oborili na tlo, stavili mu lisice na ruke te ga odveli u pritvor. Otamo je ubrzo pušten zbog pritiska javnosti.

‘Bila je to stresna situacija i živci su nam bili na rubu’

Međutim, pišu 24 sata, Blagus bi za kazneno djelo neovlaštenog upada u tuđi prostor mogao dobiti i do godine dana zatvora. Za taj slučaj još nije dobio sudski pozivi i ne zna u kojoj je fazi. On kaže da bi u sličnoj situaciji opet učinio isto.

“A što se tiče policajaca, osjećao sam se poniženo i postupali su kao da sam najgori kriminalac. Mi smo stvarno bili nakon neprospavane noći i nakon što smo izbacivali vodu iz kuća. Bila je to stresna situacija i živci su nam zaista svima bili na rubu”, kazao je za 24sata.

Blagusov odvjetnik uvjeren je da će sud uvažiti čitav kontekst događaja te stresnu situaciju u kojoj je Blagus bio cijele noći te njegov revolt nakon što mu je policajac oduzeo mobitel.

