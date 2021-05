HEROJ KUPALIŠTA NA DRAVI: Spasio 16 ljudi od utapanja: ‘Ako je čovjek u nevolji, promijeni se i njegovo oko, opasnost se vidi u oku’

Rastija je tijekom godina na sopjanskoj plaži od utapanja spasio 16 osoba, a u dva slučaja, nažalost, spašavanje nije bilo uspješno. Jednom je, zbog spašavanja završio i u mađarskom zatvoru

Strojarski tehničar Vladimir Rastija (62) iz Sopja tijekom godina spasio je 16 utopljenika iz Drave te se prometnuo u neslužbenog čuvara kupača na sopjanskoj plaži, piše Glas Slavonije.

Nekada je na tom mjestu bio pašnjak, no kada se prestalo dovoditi krave počele su rasti vrbe. Nakon Domovinskog rata, Rastija je počeo uređivati, formalno, državno zemljište. “Neka sam mlada stabla posjekao, a neka ostavio radi hladovine. Ljeti je sve više ljudi dolazilo na kupanje, pa je bilo dana kad se i više od tisuću izletnika i kupača okupilo na sopjanskoj plaži. Ja sam nastojao održavati red, kupio sam odbačene boce, čaše i druge ostavljene stvari“, opisuje.

No najvažnije od svega, upozoravao je kupače gdje je opasno. No nisu ga slušali. „Tko je toliko na Dravi, prema valovima i boji vode može zaključiti gdje je koliko duboka. Za to treba imati oko i treba na vodi biti svaki dan“, kaže.

No kako nisu bili svi svjesni opasnosti i prečesto je morao spašavati ljude iz vode. Kaže bilo je tu i pijanih i trijeznih, ali uglavnom su to bili ono koji su mislili da im ničiji savjet nije potreban.

“Ako je čovjek u nevolji, promijeni se i njegovo oko, i njegov glas”

“Čovjek koji je na vodi kao ja prepoznaje kada je osoba u nevolji. Ja sam promatrao ljude i vidio sam promjene u ponašanju, a ako je čovjek u nevolji, promijeni se i njegovo oko, i njegov glas. Kad ‘povuče’ vodu, utopljenik više ne govori, ali opasnost se vidi u oku. Najvažnije je prepoznati opasnost i biti blizu, jer ako utopljenik potone, teško ga je naći u mutnoj vodi. Spasilac mora znati procijeniti svoju snagu, brzinu i mogućnost spašavanja, da ne ugrozi sebe”, priča Rastija.

Mađari ga strpali u zatvor

Rastija je tijekom godina na sopjanskoj plaži od utapanja spasio 16 osoba, a u dva slučaja, nažalost, spašavanje nije bilo uspješno. Jednom je, zbog spašavanja završio i u zatvoru.

“Jedan od najružnijih slučajeva bio je kad smo jednu osobu pokušali izvući na mađarsku obalu jer nam je bila bliža. Preminuo nam je pet-šest metara od obale, nije se utopio, ali nismo imali snage vratiti se, pa smo izišli na mađarsku obalu da se odmorimo, s namjerom da se onda vratimo na našu stranu. Mađarska policija, međutim, vratila je preminulu osobu, a nas je odvezla u zatvor u Pečuh kako bi uzela neke podatke jer smo povrijedili državnu granicu”, kazao je Rastija za Glas Slavonije.