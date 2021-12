Živo i veselo bilo je u centru Zagreba tijekom blagdana, a fotografi su među masom ljudi zamijetili i jedno lice koje se već dugo nije vidjelo.

Riječ je o hercegovačkom poduzetniku Milanu Lučiću, domaća javnost upoznala je 2004. godine kada je procurila njegova eksplicitna snimka sa Severinom.

Dobro raspoloženog, kamere su ga uhvatile kako se srdačno pozdravlja s poznanicima na zagrebačkoj špici.

Severina se prisjetila tog incidenta

Severina se nedavno, u intervjuu za jedan srpski magazin prisjetila te afere.

Rekla je da tada nije šest mjeseci izašla iz kuće, a prisjetila se i podrške koju su joj u tim teškim trenucima uputili kolege.

"Ali moja Lepa Smoje me je tad nazvala i rekla: 'Mala, koji su to punjetari (splitski izraz za nedorasle mladiće)? Kad je ona stvar imala veze s moralom? 'Ko je to izmislija?'

Peki me je tad nazvao da me nasmije i rekao: 'Pa ne možeš snimati sve u jednom kadru. Trebala si raskadrirati'. Arsen Dedić je pak krenuo telefonski razgovor na način: 'Kolegice, čujem da vam treba filmska glazba?'.

Mater je bila najpreciznija, rekla je: 'Ajde, ćerce, jednom ćemo se tome smijat.' I smijemo se danas", rekla je naša popularna pjevačica.