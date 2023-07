HERA i DORH istražuju plinsku aferu, piše u četvrtak Jutarnji list, navodeći da afera Višak plina u skladištu dobiva novi zaplet, a ključni dokazi u razrješenju slučaja bit će izvještaji HROTE-a.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) istražuje plinsku aferu u kojoj su se našli HEP i Ministarstvo gospodarstva nakon što je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot otkrio da je HEP kupovao plin od Ine za 47 eura po megavatsatu, a poslije se zbog nastalih viškova taj plin u jednom danu u lipnju prodavao po cijeni od tek jednog centa. I Državno odvjetništvo (DORH) prati što se događa, kako su Jutarnjem listu potvrdili u odgovoru na upit.

Kupili za 2.6 ,ilijuna, prodali za 744.000 eura

Da nastaju viškovi plina, HROTE je HERA-u obavijestio još 9. lipnja, što u toj regulatornoj agenciji potvrđuju, a onda još jednom krajem lipnja, kada je HROTE poslao dopis i Ministarstvu gospodarstva.

U lipnju je ukupno prodano nešto manje od 55.000 megavatsati plina po prosječnoj cijeni od 13,53 eura po megavatsatu. To znači da je ukupna prosječna cijena tog plina bila 744.000 eura, a HEP ga je od Ine kupio za 2,6 milijuna eura.

Iz HERA-e pak za Jutarnji potvrđuju da je HROTE sredinom lipnja dostavio HERA-i obračun bilančnih skupina za svibanj. Tom je prilikom kratkom informacijom obavijestio HERA-u o povećanom pozitivnom dnevnom odstupanju bilančne skupine HEP za mjesec svibanj - kažu u HERA-i. Potom ih je HROTE krajem lipnja obavijestio o istom. Krajem lipnja HROTE je, kao jednom od primatelja, HERA-i dostavio informaciju o ostvarenim značajnim odstupanjima bilančne skupine HEP za veći dio lipnja.

Svi su u sustavu znai za ove viškove?

Po zaprimanju i analizi tih informacija, HERA je od HROTE-a i HEP-a zatražila dodatne informacije, podatke i obrazloženja, koja u ovom trenutku još nisu zaprimljena. HERA trenutačno provodi dodatne analize prema raspoloživim podacima - poručuju iz regulatorne agencije.

Pojašnjavaju i kako je propisana odgovornost sudionika na tržištu plina prema modelu bilančnih skupina te pravila uravnoteženja. Voditelji bilančnih skupina (VBS) samostalno odlučuju o načinu uravnoteženja svoje bilančne skupine. Temeljem aktivnosti bilančnih skupina HROTE provodi propisane obračune - pojašnjavaju u HERA-i.

Iz svega navedenog jasno je da su za ove viškove znali svi u sustavu, a da se uredba mijenja tek sada kada je sve gotovo, piše novinar Jutarnjeg lista Goran Penić.

'Onaj tko je pisao uredbu nije razmišljao...'

Ovu je aferu na televiziji N1 komentirao financijski forenzičar Marko Rakar.

“Riječ je o trgovačkim odnosima koji su tajni , ali s obzirom da je HEP javno poduzeće, a Ina gotovo pola u rukama Hrvatske, trebali su reći kome je prodan taj plin. Transparentnost ovoj Vladi nikada nije bio prioritet. Vrh Vlade vjerojatno nije ni znao što se dogodilo pa im je trebalo malo vremena”, rekao je Rakar.

“Postoji i financijska odgovornost jer je HEP morao prodavati zalihe ispod tržišne cijene. Kako je do toga došlo je puno bolje pitanje. Ja bih se kladio na ljudsku glupost, a to znači da netko tko je pisao uredbu nije razmišljao kamo ona vodi. Druga je opcija korupcija, a to znači da je uredba dizajnirana za ovakve stvari”, dodao je.

'Cijeli niz događaja doveo je do ovoga'

Rakar smatra da su svi trebali reagirati.

“Šef HEP-a, Barbarić, je vjerojatno bio zabrinut za svoju nekretninu. HEP je jedna polu-kriminalna organizacija koja funkcionira samo s predsjednikom Uprave, sve odluke se donose na samom vrhu. Ministarstvo gospodarstva je poput glečera, oni su dobili informaciju, pa dok su oni to urudžbirali, pa zaprimili, pa dok je netko shvatio razmjere toga… Jedan cijeli kaskadnih niz događaja doveo je do toga. To je, nažalost, Hrvatska”, napomenuo je.

Nije mu jasno, kaže, kako potpredsjednik Vlade Oleg Butković tvrdi da nema štete.

“Pa plin nije nestao. Sasvim sigurno je da je uredba Vlade rekla da HEP mora kupovati plin. U toj situaciji Ina nema razloga da ne proizvodi i prodaje taj plin. Netko iz HEP-a je mogao nazvati nekoga iz Ine i zamoliti da se ne proizvodi toliko plina da ne stvaraju gubitke. Moglo se dogoditi da je HEP prodavao direktno Gradskoj plinari Zagreb, nije da se to nije dalo riješiti. Međutim, našom zemljom upravljaju ljudi koji ne razumiju problem. Odgovornost je na upravama svih tih društava. Ina je koristila situaciju kakva je bila, uredbu koju je donijela Vlada kako bi ublažila energetsku krizu”, rekao je.

