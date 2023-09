Pedijatrica iz Rijeke otkrila je Telegramu da je njezinoj ordinaciji 18. rujna HEP Plin obustavio isporuku plina pa pokrenuo ovršni postupak. Razlog tomu bio je dug od 1,4 euro koji je nastao zbog toga što pedijatrici ta državna tvrtka račune šalje s nepotpunim podacima. Za problem je saznala jučer - opomena joj je poslana 7. rujna, a obavijest o ovršnom postupku i obustavi plina 18. rujna.

Problem je nastao jer se njezina ordinacija nalazi u zgradi s još nekoliko ordinacija. I ranije je obavještavala HEP Plin da račune trebaju slati na tu adresu no da specificiraju naziv njezine ordinacije. Molbu su joj ignorirali, a na računu iz HEP Plina i dalje nisu precizirali o kojoj se ordinaciji s te adrese zapravo radi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zbog toga račun do mene ne stigne ili ne stigne na vrijeme”, požalila se pedijatrica koja je htjela ostati anonimna.

Ljuta je "zbog rijetko viđene bahatosti, nesposobnosti i maltretiranje korisnika", a pokazala je i dopise koje je slala na službene mail adrese 22. ožujka i 4. travnja da bi joj račune slali na ispravnu adresu. Razgovarala je i s jednom osobom iz HEP-a koja joj je obećala izmijeniti podatke, no od toga na kraju nije bilo ništa.

Pedijatrica je kazala kako samo želi znati što mora napraviti da joj napokon kažu što treba učiniti da bi oni ažurirali adresu kupca. A ako to nije moguće, neka joj objasne kako se to izmijeni da to sama učini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nadam se da pritom vode računa da smo mi mala ordinacija primarne zdravstvene zaštite i bavimo se liječenjem djece, pa ne možemo kupiti sulude količine plina za jedan cent ili prodati nekretninu njihovom članu uprave po popularnoj cijeni kako bi požurili taj proces", kazala je pedijatrica koja je u međuvremenu platila dug. Sreća u nesreći je, dodala je, što su joj plin isključili sada kada je toplo pa ne mora grijati ordinaciju.