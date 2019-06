HEP PREVARIO POTROŠAČE? Ljudi su platili na tisuće kuna, a sad su u velikoj gabuli. Na pomolu je velika afera?

Umjesto da im dođu računi, na kućnu adresu su im došli djelatnici HEP-a isključiti plin uz tvrdnje da su priključeni ilegalno

Za 185 potrošača iz Baranje odvija se prava drama – naime, njima je HEP isključio plin uz tvrdnje da im je priključak ilegalan, a upravo su ih djelatnici HEP Plina “spojili”, donosi Provjereno. Sve je počelo krajem prošle godine kada su stanovnici brojnih općina Osječko-baranjske županije odlučili prijeći s drva na plin. Nakon kontakta s izvođačem, na vrata im je pokucao Davor Horvat, voditelj pogona Beli Manastir.

“I onda smo dali tom čovjeku na ruke 1.400 kuna i on je rekao da će sve srediti da ne trebamo u Beli Manastir”, rekla je za Provjereno Ivana Žitko, jedna od potrošača kojima je sada zbog svega isključen plin. Kažu da ni u najluđim snovima nisu mislili da će uslijediti ovakvi problemi nakon što su se priključili na plin. Osobito jer ništa nisu radili na svoju ruku.

Jedan od oštećenih je za sve platio preko 30 tisuća kuna

Ukupna dokumentacija ovim Baranjcima nije dostavljena nego je dostavljena tek nekima s i ugovorom o opskrbi s HEP-om s faksimilom potpisa i imenom direktora HEP Plina iz Osijeka Damira Pećušaka. Potrošači su ugovor potpisali ne razmišljajući i radovi su krenuli te nije bilo nikakvih problema.

“Platio sam sveukupno oko 11.000 i nešto sam ja njemu dao na ruke. Plus materijal što sam naknadno platio u firmi gdje je on to naručio sve. Ukupno preko 30.000 kuna. Račun nisam dobio”, rekao je Bela Kaić, jedan od oštećenih.

Nakon radova brzo su svi priključeni na plin pa su se zato grijali, koristili se toplom vodom, međutim računi im nisu dolazi. I to im je bilo prilično sumnjivo. Zvali su voditelja pogona Horvata i izvođače pa ispitivali kada će im doći na naplatu ono što su potrošili. Kako kažu, uvjeravali su ih da je sve u redu.

Isključili im plin

Umjesto da im dođu računi, na kućnu adresu su im došli djelatnici HEP-a isključiti plin uz tvrdnje da su priključeni ilegalno. Potrošačica Ivana Žitko kaže da su otišli u Beli Manastir i pokazali dokumente ovlaštenim ljudima, a oni su im odgovorili da su papiri nevažeći, da nisu čuli za njih i da nisu u evidenciji. Uvjeravali su ih da su im priključci ilegalni, iako su ih, tvrde, priključili djelatnici HEP-a.

Baranjci tvrde da se više ne može doći do Davora Horvata nakon što se sve saznalo. Nikome se danima nije javljao, ali ga je pronašla novinarka Provjerenog. “Slušajte, nije priča baš takva. Svatko priča svoju priču”, kazao joj je telefonski. Postavlja se pitanje kako je ovakav scenarij uopće moguć i tko je kriv?