Zbog završnog remonta s ispitivanjem i puštanjem u pogon agregata A, sutra će se cijeli dan taj agregat pogoniti i isključivati pa će se rijekom Dobrom propuštati do 65 prostornih metara vode u sekundi, javljaju iz HEP Proizvodnje i pozivaju građane na oprez i razumijevanje.

Isto će se ponoviti s agregatom B od 20. do 22. ovog mjeseca.

Nakon remonta agregat će raditi u ljetnom režimu, prilagođeno građanima, tj. kupačima, veslačima, ribičima i izletnicima koji ljeti češće borave na rijeci ili uz nju nizvodno od hidroelektrane.

Poruka građanima: Prilagodite aktivnosti režimu rada hidroelektrana

Završni remontni radovi sa zaustavljanjem glavnih agregata traju od 4. srpnja te se predviđa da će završiti 23. srpnja 2022.

Nakon remonta do 15. rujna HE Lešće će, osim u iznimnim situacijama, raditi s pola kapaciteta, a vodni će se val, koji od hidroelektrane do ušća u rijeku Kupu putuje oko osam sati, ispuštati samo noću.

Informacije o ljetnom režimu rada HE Lešća i o protoku vode za razdoblja od sljedećih 12 sati svima su dostupne na internetu (lesce.hep.hr).

HEP Proizvodnja moli građane za razumijevanje i poziva sve korisnike rijeke Dobre nizvodno od HE Lešća da prilagode svoje aktivnosti opisanom režimu rada hidroelektrane.