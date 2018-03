HEP-OVA MATEMATIKA: Jeftiniju struju građani će plaćati po – staroj cijeni

Pojeftinjenje kilovatsata za jednu lipu, i to za korisnike univerzalne usluge Hrvatske elektroprivrede, stupa na snagu 1. srpnja, no umanjene uplatnice stići će tek za nekoliko mjeseci, piše Slobodna Dalmacija.

Prema izračunu Saveza udruga za zaštitu potrošača, s ovakvim će sniženjem cijene HEP-ovi korisnici, preciznije kućanstva s dvotarifnim modelom i prosječnom potrošnjom struje od 450 kilovatsati na mjesec, godišnje uštedjeti oko 70 kuna.

Sve one na koje se ova odluka odnosi, a riječ je, kako u HEP-u doznaje Slobodna, o 1.999.794 kućanstva koja su ostala vjerna ovoj državnoj tvrtki, zanima hoće li nastaviti plaćati struju po starim uplatnicama ili će im na kućne adrese stići nove.

“Zamjenske uplatnice za mjesečne novčane obaveze neće se izdavati. Svim će kupcima u sljedećem redovitom obračunu biti odvojeno iskazana potrošnja u razdoblju do 1. srpnja 2015. godine i nakon toga”, objašnjavaju iz Sektora marketinga i korporativnih komunikacija HEP-a.



Drugim riječima, građani će struju nastaviti plaćati po staroj cijeni, a plaćeni iznos za potrošnju, i to onu od 1. srpnja, umanjit će im se tek za nekoliko mjeseci, odnosno kad stignu uplatnice za sljedeće obračunsko razdoblje.

Osim toga će se cijena struje, osim za kućanstva, to jest korisnike univerzalne usluge, umanjiti i u kategoriji “zajamčene opskrbe”, u koju spada poduzetništvo s ukupno 73.126 obračunskih mjernih mjesta.

Pojeftinjenje traje pola godine

Na pitanje zašto je smanjenje na snazi samo šest mjeseci (do 31. prosinca 2015. godine) u HEP-u odgovaraju kako se cijene ili, preciznije, iznosi tarifnih stavki, prema metodologiji Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), “određuju za prvu, odnosno drugu polovicu godine”.

S obzirom na to da su predstavnici potrošačkih udruga komentirali kako je pojeftinjenje moglo i moralo biti veće s obzirom na to da HEP, koji je lani ostvario 2,4 milijarde kuna dobiti, to može podnijeti, Slobodna je pitala u Hrvatskoj elektroprivredi zašto se nije išlo sa značajnijim smanjenjem cijene.

“Konsolidirana dobit HEP grupe nije podloga za izračun tarifnih stavova za javnu uslugu opskrbe prema metodologiji HERA-e, u kojoj jasno piše koji su elementi za utvrđivanje tarifa”, kratko su odgovorili iz HEP-a.

Bilo kako bilo, liberalizacija tržišta električnom energijom dovela je do toga da su opskrbljivači, pa tako i ovaj glavni, obazriviji prema kupcima u namjeri da ih zadrže. Nadajmo se samo da ćemo blagodati te tržišne utakmice u budućnosti još više osjetiti, piše Slobodna Dalmacija.