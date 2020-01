HELENU IZ KOPRIVNICE POKUŠALI PREVARITI: ‘Predstavili su se kao ljudi iz Microsofta i rekli mi da sam hakirana. Imali su uvježban scenarij…’

Helenu je i danas sram što je naivno nasjela na ono što je čula s druge strane telefonske slušalice, no sretna je što nije prevarena i što su je njezina djeca na vrijeme upozorila

Prošli tjedan je određeni broj građana na svoje mail adrese primio sumnjive poruke koje su zapravo vrsta prijevare i ucjene pa je policija upozorila građane da ne nasjedaju te da obavezno promjene svoje šifre. Žrtva jedne takve slične prijevare skoro je postala Helena Hećimović iz Koprivnice. Za ePodravinu je Koprivničanka ispričala da ona doduše nije primila mail nego joj je bio upućen telefonski poziv. Kako je objasnila glasnogovornica PU Koprivničko-križevačke, različiti su modaliteti ovakve vrste prijevare.

Helenu je i danas sram što je naivno nasjela na ono što je čula s druge strane telefonske slušalice, no sretna je što nije prevarena i što su je njezina djeca na vrijeme upozorila. Početkom prosinca 2019. Helena je dobila poziv s engleskog broja i u ništa nije posumnjala jer joj je engleski jezik svakodnevica i često komunicira s ljudima iz različitih dijelova svijeta. Vjerojatno bi ljudi koji ne pričaju engleski odmah poklopili slušalicu, no Helena to nije učinila.

‘Zovemo iz Microsofta, hakirani ste’

“Digla sam slušalicu, a s druge strane mi se obratila žena na prilično lošem engleskom i rekla mi da ne spuštam slušalicu jer se radi o teškom napadu na moje računalo i da moram pričekati da mi se javi sljedeći sugovornik, a on se odmah nakon toga javio i vrlo uljudno i profesionalno objasnio da me zovu iz Microsofta i da je zapravo moje računalo alarmiralo njihovu službu jer je bilo napadnuto od strane hakera”, prepričala je Helena za ePodravinu.

Helena je bez previše razmišljanja upalila svoje računalo i dopustila ljudima s druge strane slušalice da ju vode kroz proces koji bi ju trebao spasiti od pet hakera koji su joj napali računalo. Kako kaže, nije ništa posumnjala zbog velike brine kojom su govorili njezini sugovornici. Davali su joj upute što dalje učiniti kako bi provjerila je li joj mail napadnut te na kraju je li bankovni račun na meti hakera.

“Zapravo, moram reći da sam u tom trenutku vrlo naivno povjerovala u ono što su mi govorili, ali to sam shvatila tek poslije kada sam scenarij vrtila nekoliko puta u svojoj glavi. No, u tim trenucima oni su se tako brzo i stručno izmjenjivali i vodili me s takvom brzinom kroz postupak, samo da ne bih stigla razmišljati o onome što radim i što mi govore. Mene je bilo tako sram da sam tako naivno nasjela na takvu prijevaru, ali očito je da se radi o uvježbanom scenariju2, ispričala je Koprivničanka.

Članovi Helenine obitelji shvatili da se radi o prijevari

Čak i kada su joj prevaranti spomenuli i bankovni račun, Helena nije ni tada posumnjala u njihove namjere. No, kada su mlađi članovi Helenine obitelji ušli u prostoriju u kojoj je razgovarala na telefon i sjedila za računalom te čuli i vidjeli što radi, rekli su joj da odmah prekine liniju i prestane na računalu raditi ono što je radila. Žena je to i učinila, a s “ljudima iz Microsofta” je razgovarala pola sata.

“Provjerili su adresu na koju su me upućivali i odmah mi rekli da je sumnjiva, te mi rekli da spustim slušalicu. Isti čas kada sam prekinula telefonsku vezu shvatila sam da sam im dala mogućnost upada u moj e-mail gdje su se eventualno mogli naći podaci nekih mojih kontakata”, objašnjava Helena za ePodravinu.

Slučaj prijavila policiji

Velik dio razgovora između Helene i prevaranata vodio se na temu kako njezino računalo nije dovoljno zaštićeno i kako bi oni njoj prodali jednu vrstu zaštite. Helena naglašava da ta zaštita nije bila skupa te da se cijena kretala između 11 i 200 kuna. Kaže da je odmah idući dan otišla slučaj prijaviti na policiju i da su je shvatili ozbiljno. Uzeli su njezino računalo kako bi probali izvući podatke koji bi im poslužili u istrazi. Da policija prevarantima nije ušla u trag Helena je saznala nakon mjesec dana kada su joj vratili računalo. Helena dodaje kako su je “ljudi iz Microsofta” navodili da svoj novac s računa prebaci u Bitcoinove. Vjerojatno su njezinim novcem htjeli kupiti tu kriptoi valutu na nečije ime. No, Helena je to tek kasnije shvatila.

Na sreću, konkretne štetu na kraju nije bilo te je Helena promijenila sve lozinke i kartice. Ipak, i dalje se osjeća naivno i o ovome razmišlja s gorkim okusom u ustima. Kada je slučaj prijavila policiji, rekli su joj da je prva osoba s područja Hrvatske koja je tako nešto prijavila. Nakon nekog vremena policija je sama objavila upozorenje kako građani ne bi nasjeli na takvu i slične prijevare.

“U proteklih mjesec dana netko me je još u dva ili tri navrata zvao, no rekla sam im da znam da se radi o prevari te su u tom trenutku odmah spuštali slušalicu. Neki od mojih poznanika rekli su mi kako su i oni dobivali pozive, no pošto nisu znali engleski odmah su i poklapali. Strah i dalje apsolutno postoji i konstantno na sve što se događa gledam drugačijim očima. Nastojim se zaista ograničiti na ono što sam krenula gledati i nastojim to činiti što sigurnije, i svjesna sam toga da sve prijetnje o kojima se piše nisu bezazlene. Mi nismo jedni od onih ljudi koji gledaju ilegalne stranice, ali i čak neki kuharski recepti znaju alarmirati da je moguće da se te stranice štetne. Nekad ta upozorenja nisam shvaćala ozbiljno, danas ih shvaćam vrlo ozbiljno”, prepričava Helena Hećimović.

