Samo HDZ-ovom matematikom moguće je doći do zaključka da je za prvorazredni politički skandal zvan „Mreža“, koji potresa ovu državu do temelja i u kojem je ogoljen model HDZ-ovog kupovanja naklonosti ili discipliniranja dijela medija otimanjem našeg novca, a u koji ta stranka uronjena do vrha glave, zapravo kriv Most to jest stranke opozicije, odnosno Viktor Orban i Mađarska.

Premda je matematika egzaktna znanost, HDZ-ova matematika je znanost za sebe. Prema prvom teoremu Ljube Ćesića Rojsa, novac kojim je početkom 90-ih hrvatsko iseljeništvo pomagalo kupnju oružja za obranu od velikosrpske agresije, dijeljen je po sistemu „Pola pije, pola šarcu daje“, pa je tako i nazvan jedan od inozemnih računa na koji se spremao teško stečeni novac Hrvata iz dijaspore. Prema drugom teoremu Mate Granića, plijen koji se dijeli na dva, dijeli se zapravo u tri dijela i polovine su ustvari trećine, pa teorem glasi: „Pola meni, pola tebi, pola Bagi“. A prema trećem teoremu Andreja Plenkovića, svaki zbroj ili množenje HDZ-ovih nedjela ili kriminalnih djela članova HDZ-a uvijek daje nulu.

Evo kako taj teorem funkcionira u praksi: imamo Davora Flipovića, bivšeg ministra gospodarstva i održivog razvoja i aktualnog člana Predsjedništva HDZ-a, koji je ministar u HDZ-ovoj vladi koju vodi predsjednik HDZ-a Plenković. Imamo zatim Juricu Lovrinčevića, koji navodno nema člansku iskaznicu HDZ-a, blizak je i s njima i s Domovinskim pokretom, ali je unatoč svemu postao važan savjetnik HDZ-ovog aktualnog člana Predsjedništva i ministra, u HDZ-ovoj vladi koju vodi predsjednik HDZ-a Plenković.

Plenković je svjetski rekorder u promjeni ministara

Imamo premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, koji je s 30. smijenjenim ministrom upravo postao svjetski rekorder u promjeni ministara tijekom dva mandata i kojem je većina ministara otišla zbog ozbiljnih sumnji u korupciju i politički kriminal. Imamo i potpredsjednika zagrebačkog HDZ-a, bivšeg šefa uprave HEP-a Franu Barbarića zbog čijih se plinskih poslova za cent i smjene i rasplamsao ovaj rat HDZ-ovih klanova te najmoćnijeg tajkuna u državi i velikodušnog donatora HDZ-a i 'suvlasnika' Domovinskog pokreta Pavla Vujnovca.

A tu je i sam HDZ, stranka koja je jednom već pravomoćno osuđena za izvlačenje novca iz državnih institucija i državnih tvrtki i koja u posljednjoj osmogodišnjoj vladavini ne da nije promijenila svoj predatorski odnos prema javnim dobrima, nego je nedemokratske metode vladavine usavršila i posve zarobila državu.

Skandal „Mreža“ jedna je najgorih političkih afera u hrvatskoj novijoj povijesti, u kojoj je i široj javnosti razjašnjen model po kojem se krčmi i krade novac poreznih obveznika te kako se ususret izborima korumpiraju mediji i kupuje njihova krotkost.

S eksplozijom ovog skandala, Plenkovićeva vlada je zapravo pala

S eksplozijom skandala „Mreža“, Plenkovićeva vlada je zapravo pala, ona više nema nikakav autoritet niti itko zdrave pameti može popiti HDZ-ovu priču da im se sve to pakira ili da se otkrivanjem ovakvih antidemokratskih kriminalnih metoda ruši država.

Optuživanjem Mosta, ekspresnim odricanjem od Filipovića i Lovrinčevića, puštanjem paničnih dimnih zavjesa kojima se pokušava skrenuti pažnja s merituma stvari, a to su korupcija i politički kriminal najprljavije klase, HDZ i Plenković naprosto pokušavaju kupiti vrijeme ususret superizbornoj godini i kontrolirati moguće curenje sličnih informacija iz drugih državnih resora. Spašavaju što se spasiti da, dok ne popuste ručice trgovačke koalicije koje im drže ljestve.

Imamo sve elemente dobrog političkog trilera

U skandalu „Mreža“ imamo sve elemente dobrog političkog trilera: rat više energetskih lobija i tajkuna, sraslih s vladajućom strankom, koji zajedno državu drže u šaci, krađu javnih dobara, obavještajno nadzemlje, međuzemlje i podzemlje, korumpiranje medija i novinara, isisavanje novca poreznih obveznika u privatne džepove. Kad bismo doista imali (demokratsku) državu, ne bi to bio samo nacrt za napet politički triler nego i fantastičan slučaj za institucije zadužene za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Ali mi državu vladavine prava nemamo, pa nemamo ni takve institucije. Da, imamo obezglavljene kulise od DORH-a i Uskoka, ali evo pri kraju HDZ-ove osmogodišnje vladavine, nemamo više ni šefa Uskoka, a bez kompromitirane šefice uskoro će ostati i DORH.

Goleme posljedice i po izbornu sudbinu HDZ-a

Skandal „Mreža“ imat će goleme posljedice i po izbornu sudbinu HDZ-a i po odnose snaga u toj stranci, ali mogao bi imati i kobne posljedice po ionako urušeno povjerenje javnosti u hrvatske medije i novinarstvo. Nastave li se medijske kuće, koje se spominju u skandalu „Mreža“ kao korisnici HDZ-ovog prikrivenog oglašavanja i mita, ponašati kao da taj problem ne postoji, samo će sve pogoršati i pobuditi dodatne sumnje. I u njihovom je interesu i u interesu javnosti da javno objave podatke o prihodima ostvarenima (u posljednjih osam godina) od oglašavanja državnih tvrtki i institucija.

Mediji mogu biti privatno vlasništvo, ali su i dalje četvrti stup demokracije, stup koji se sada samo potpunom transparentnošću može spasiti od urušavanja, slabljenja teško stečene snage/moći i dugoročnog gubitka povjerenja javnosti.

