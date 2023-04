Učestali mafijaški obračuni i paleži automobila baš mirišu na Hrvatsku na prijelazu stoljeća, kad nismo imali euro ni Schengen, ali smo imali autokrata koji je prezirao sve koji se nisu divili HDZ-ovu upravljanju državom. Ono što smo tada imali, a danas nemamo je prilično snažna i ujedinjena opozicija, koja ima istaknute lidere i spremna je u bilo kojem trenutku preuzeti vlast; opozicija koja posve sigurno ne bi, kao ovi današnji oporbenjaci, kukavički pognula poglede u mobitele i šutnjom ispratila sramotnu poruku premijera Andreja Plenkovića zastupnici Centra Daliji Orešković da ode iz Hrvatske, ako misli da je u Njemačkoj bolje nego ovdje; „Gute Reise! Bis bald! Auf Wiedersehen“.

Nije Plenković prvi HDZ-ovac koji je verbalno istjerivao neistomišljenike i kritičare iz Hrvatske, ali je prvi koji to čini s pozicije premijera i to ni manje ni više nego u parlamentu. Više ni ne skriva(ju) da ovu zemlju smatra(ju) privatnim posjedom s kojeg će protjerivati koga žele i kad žele. Dosad smo se, valjda, trebali na to naviknuti i to prihvatiti. Šutke. Kao današnja hrvatska opozicija.

Izgubio se smisao aktualnog prijepodneva?

Aktualno saborsko prijepodne, koje je oduvijek opoziciji osiguravalo fantastičan prostor za isticanje ključnih društvenih problema i privlačenje pažnje šire javnosti, ovog je tjedna posve izgubilo smisao. I to ne zbog Plenkovićeva i HDZ-ova poslovičnog bahatluka nego prvenstveno zbog prosječno lijene i bezidejne opozicije - čast izuzecima. S obzirom na duboku krizu u kojoj jesmo, očekivali bismo da će na proljetno zasjedanje Sabora oporbenjaci stići svježi nakon dugih praznika, puni novih ideja, željni političke borbe i osvajanja naklonosti birača.

Ali, ne. Zasjeli su u saborske klupe i zaredali s toliko dosadnim i očekivanim pitanjima premijeru i vladajućima da moramo konstatirati kako je Plenković doista u pravu kad kaže da mu postavljaju pitanja koja pokupe iz novinarskih članaka i komentara.

„Lider“ SDP-a, kao anketno najpopularnije oporbene stranke, Peđa Grbin na Aktualno prijepodne je došao s pitanjem tko pritišće ministra gospodarstva Davora Filipovića. S tim je pitanjem zakasnio punih tjedan dana; punih tjedan dana u kojima su se mediji stalno pitali i spekulirali tko su predatori koji ministru prijete. Očekivali bismo od lidera opozicije da istog dana reagira i organizira konferenciju za novinare zbog tvrdnji ministra gospodarstva da je pod pritiskom predatora, ako misli da je to važno političko pitanje. Tako bi to učinio lider opozicije u, recimo, Njemačkoj. No, mi živimo u Hrvatskoj, gdje je „vođama“ opozicije važnije farbati uskršnja jaja i njegovati životni stil pod motom „vrag odnio prišu“. Jer, zapravo ni ne žele preuzeti vlast.

Tko je lider opozicije?

Sedma je godina da nam Plenković vlada, a mi i dalje nemamo pojma tko je uopće lider/liderica opozicije niti vidimo kod bilo koga od njih - osim, možda, kod mostaškog para Selak-Raspudić, želju i volju da se nametnu kao istinski lideri. I dok fragmentirana oporbena desnica puca po šavovima i upravo proživljava potpuni potop ideje o ujedinjenju, lijevo-liberalno-zeleni nikako da se dogovore što bi, s kime i kako bi htjeli, a Most se ljulja malo lijevo malo desno. I svi bi oni, kao, htjeli skinuti s vlasti gotovo nikad homogeniji HDZ. Kako? Snagom misli? Saborskim istupima u kojima čim zinu znamo što će tko od njih reći i koliki će biti doseg izrečenog? Krađom ideja „radikalnih“ zastupnica Katarine Peović ili Karoline Vidović Krišto? Izostajanjem sa sjajno plaćenog radnog mjesta i glasanja u Saboru?

Nema tome davno da smo slušali bajke kako će ujedinjena opozicija krenuti i u izvanparlamentarne akcije budući da u Saboru ne mogu probiti zid koji su izgradili HDZ i Plenković s trgovačkom koalicijom, a najveća izvanparlamentarna akcija im je, valjda, zajednički odlazak na kavu izvan Markova trga. Puno su pričali i o mogućnostima posvemašnjeg ujedinjenja u antihadezevovsku, antitrgovačku koaliciju kojom će se snažno suprostaviti otimačima države, ali to očito ne ide, pa su počeli zagovarati dva bloka - lijevi i desni, koji će blisko surađivati nakon izbora i odlučno se boriti protiv korupcije. No, ni od toga još uvijek ništa. Vrag odnio prišu.

Ali nije sve tako crno. Opozicija ne uspijeva složiti koaliciju #padajsiloinepravdo, ali im koalicija #nedamise nikad nije bila snažnija i čvršća.