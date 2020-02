HEDVIGA IZ BLJEŠTAVOG DUBAIJA: ‘Sve je duplo skuplje, nose bunde čim temperatura padne ispod 30°C, a kad padne malo kiše – strahuju od poplave’

Demografija je rak-rana i najveći problem s kojim se Hrvatska susrela. Od punopravnog pristupanja Hrvatske Europskoj uniji svake godine ljudi masovno iseljavaju iz Lijepe naše, a stručnjaci upozoravaju da nam, ako se ovakav trend nastavi, prijeti izumiranje. Upravo zato je redakcija Net.hr-a odlučila pokrenuti specijal ‘Oni su otišli…’ u kojem ćemo objavljivati ispovijesti ljudi koji su iz raznih razloga napustili Hrvatsku i svoju sreću potražili negdje drugdje. Ispričali su nam svoja iskustva o životu u ‘tuđoj’ zemlji, jesu li dobili sve što su očekivali, te planiraju li se jednoga dana vratiti kući…

U potrazi za poslom i novim iskustvima neki Hrvati završili su u dalekom i sjajnom Dubaiju, a jedna od njih je i Hedviga kojoj se život u Emiratima nije baš svidio

Dubai, turističko središte Ujedinjenih Arapskih Emirata, godinama privlači pozornost zbog bogatstva i elite koja hoda njegovim ulicama. Ovaj grad, poznat po zlatu, luksuznom šopingu, fascinantnoj arhitekturi, proizvodnji nafte i ludom noćnom životu, u svoja pozlaćena “njedra” prima i Hrvate. Tako je svoj novi dom u Dubaiju prije tri mjeseca počela stvarati 29-godišnja Hedviga Tandara iz Zagreba.

U Emirate se Hedviga preselila zbog želje za poslovnim iskustvom. U Hrvatskoj je mogla raditi u međunarodnim tvrtkama, međutim ne i s ljudima iz cijelog svijeta. Putem luksuznog Dubaija krenula je sama te je brzo upoznala ljude iz cijele regije koji su joj postali obitelj. Ova djevojka završila je diplomski studij turizma te postdiplomski studij marketinškog menadžmenta u Zagrebu, a ima i master iz turizma u Španjolskoj pa u Dubaiju radi u hotelijerstvu što joj je i struka.

MIRTA JE SPLIT ZAMIJENILA TEKSASOM: ‘Radim i po 18 sati, ali moj rad se cijeni. Bitno je znanje, a ne veze i poznanstva. Povratak nije opcija’

MATIJA SE ODSELIO U ŠPANJOLSKU: ‘Ovdje u mjesec dana zaradim plaću za koju sam u Hrvatskoj radio mjesecima. Nagrađuju poštene i radišne’

‘Ovdje se ne smije doći nepripremljen’

Kada je riječ o poslu, ova Hrvatica trenutačno se nalazi na početničkoj poziciji sa sezonskim ugovorom. Objašnjava da su primanja na toj poziciji dvostruko veća nego na istoj u Hrvatskoj, ali isto tako ističe da su troškovi života dvostruko skuplji od hrvatskih pa u Dubai nije isplativo otići prije nego što se “ugovor dobro ispregovara”. Obrazovanje je ono što je Hedvigi omogućilo da ode u Emirate i okuša se u novom iskustvu, no ističe da njezini kolege koji imaju manju početničku plaću ne žive lagodno jer razmišljaju kada će sljedeća plaća.

“Dubai je grad koji isisava novac i ako je ideja da se dođe na kratko i uživa u gradu u kojem se živi, potrebno je više novca. Međutim, ako je ideja da se štedi i ponese nešto doma, to se s pozicijom ravno s fakulteta ne može napraviti. Slobodni dani u Dubaiju učine da se financije istope jer je grad pun mogućnosti i svaka atrakcija dolazi s visokom cijenom koju je potrebno platiti ako ne želiš baš sjediti u smještaju koji ti firma nađe. Inače, taj smještaj može biti u vrlo upitnom kvartu. Ponavljam, ovdje se ne smije doći nepripremljen jer će poslodavac iskoristiti priliku da manje plaća radnika ili da radnik ima slabije beneficije u vidu dodataka na plaću, smještaja, prijevoza ili hrane. Svima koji dolaze savjetujem da se dobro raspitaju i savjetuju s kolegama koji već rade ili su radili za istu kompaniju jer sam vidjela puno primjera gdje su se ljudi opekli pa probali dati otkaz. Valja znati da je to ovdje teško učiniti jer se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima plaćaju troškovi puta i vize što nije jeftino”, ispričala nam je Hedviga.

NIKA JE DUBROVNIK ZAMIJENILA STOCKHOLMOM: ‘Nemam financijskih briga, konačno živim svoje snove! Zašto bih se vratila u Hrvatsku?’

VIDA OTKRIVA KAKAV JE ŽIVOT U FINSKOJ: ‘Da, zime su brutalne, ali prosječna plaća je veća od 3000 eura. Više me ne brine koliko trošim…’

‘Žene nose bunde čim se temperatura spusti ispod 30 stupnjeva’

Hedvigu je u Dubaiju iznenadilo mnogo toga pa nam je napravila cijeli popis stvari koje su joj posve čudne. Prva na listi je činjenica da vlada blokira mobitel osobama koje još nisu dobile njihovu osobnu. Ističe da je laž kada se kaže da u Dubaiju svi pričaju engleski. Iako ljudi ne piju vodu iz slavine, Hedviga je pije. Kasnije je saznala da je voda iz “pipe” zapravo prerađena morska voda, no nije ju briga.

“Ovdje se nikamo ne ide pješice te se voze automatici jer ne postoje lokalne ceste nego su sve autoceste. Sve je dvostruko skuplje nego u Hrvatskoj. Navikneš se na njihove cijene i ne preračunavaš. Ponavljam, ne preračunavaš! Osim toga, ono što me iznenadilo jest da je vožnja taksijem povoljna, ali i kvartovi koji izgledaju kao da živiš u Indiji, a ne u Emiratima. Razlika u plaćama između ljudi iz Europe i onih koji nisu Europljani je itekako primjetna. U Dubaiju je klima upaljena i onda kada nije potrebno, čak i zimi kada se temperatura spusti na 20 ili 30 stupnjeva. Lokalci misle da je Hrvatska dio Rusije i vjerojatno ih ni Bog ne bi uvjerio u suprotno. Tu priroda ne postoji, oni ‘grade’ prirodu da bi imali osjećaj manje plastičnog života, no rekla bih bezuspješno. U Dubaiju su ‘bijesni’ automobili sasvim normalna pojava i čudno je vidjeti nekoga u jeftinom vozilu. Neobično je i to što žene ovdje nose čizme i bunde čim se temperatura spusti malo ispod 30 stupnjeva jer je to zima u Dubaiju. Uf, a što se tek događa kada kiša pada samo jednu večer? Odmah je kaos, ne može se na posao i ponašaju se kao da im prijeti poplava”, opisuje 29-godišnjakinja.

DALIBORU JE ŠVEDSKA DOM VEĆ PET GODINA: ‘Sustav je uređen, a satnica mi je gotovo 150 kuna! Povukao sam sa sobom ženu i djecu’

KARLO JE ODUŠEVLJEN ŽIVOTOM U LONDONU; Radio je u hotelu, restoranu, gigantu Appleu pa u pubu: ‘Povratak u Hrvatsku nema smisla’

‘Život u Dubaiju mnogo je kompliciraniji od posjeta ovom gradu. Ne osjećam se prihvaćeno’

Zbog, kako kaže “nehumanog” zdravstvenog sustava, Hedviga se planira vratiti u Hrvatsku i to u najkraćem mogućem roku. Ispričala nam je da ako radniku tvrtka ne pokriva određenu uslugu, tada će je on morati platiti. Riječ je uglavnom o vrtoglavim iznosima. Premda je kod Arapa Bog samo jedan, Hedviga smatra da je novac zapravo pravi bog kojem se klanjaju i kojeg obožavaju.

“Sve što mi se sviđa u ovoj zemlji su turističke atrakcije koje se mogu obići i kada se uplati turistički aranžman. Život u Dubaiju mnogo je kompliciraniji od posjeta tom gradu. Neopisivo je mnogo prepreka da se život učini lagodnim čak i uz financije koje bi to mogle pokriti. Za Dubai vrijedi izreka ‘nije zlato sve što sja’, mnogo je običaja koji se razliku od naših i koje ti nitko ni ne može sve prepričati dok ne počneš živjeti ovdje. Ujedinjeni Arapski Emirati možda su najliberalnija zemlja Bliskog istoka, no daleko je to od Europe, kulturološkog napretka i našeg mentaliteta. Kada govorim o mentalitetu, ne mislim o ‘balkanskom stanju uma’ koji se kroz humorističan ton provlači kao predrasuda nego zaista o europskom mentalitetu gdje postoji određena doza humanosti i svijesti za osobni život zaposlenika”, kaže nam.

Na pitanje osjeća li se prihvaćeno u zemlji u kojoj živi, Hedviga odgovara negativno i kaže da se osjeća kao da je umetnuta u sustav koji je do sada zapošljavao radnike iz tzv. zemalja trećeg svijeta pa je sada odlučio primiti Europljane kako bi si popravili vizualni imidž. Hrvatica nam otkriva da je u Dubaiju rasizam sveprisutan i da se primjerice poslodavci uopće ne libe razdvajati jedne zaposlenike od drugih. Hedviga svoju budućnost ne vidi u Emiratima jer smatra da tamo ne bi mogla stvoriti obitelj, još manje bi odgajala djecu u takvoj državi. Premda je Dubai predivan turistički grad za obilazak koji osvaja svojom “fasadom”, Hedviga priča da čim se zagrebe ispod površine odmah ispliva prava slika – ljudi se izrabljuju, a separacija je svakodnevna.

IVANKA JE BILA DIJETE IZ DOMA, A SAD IMA KOZMETIČKI SALON U ENGLESKOJ! ‘Prvi put u životu imam manje briga i obilnije obroke’

MATKO JE SREĆU NAŠAO U NORVEŠKOJ: ‘Život je specifičan, poštuju se zakoni i red, a za razliku od Hrvatske, država se brine o svemu’

Treba biti oprezan s ugovorima o radu

“Da se ne lažemo, Hrvati znaju živjeti. Kada radimo 40 sati tjedno imamo vremena za obitelj, prijatelje, izlaske. I sami ugovori o radu su ovdje drukčiji pa dok nama stoji da tjedno moramo raditi 40 sati, tu se ugovori potpisuju na 48 sati tjedno. A radi se toliko da sam ja u tri mjeseca ostvarila pravo na dva slobodna tjedna s obzirom na prekovremene sate. Prekovremeni se ne plaćaju već se pišu pod državne blagdane ili slobodne dane. Takav tempo se može izdržati kada radite prema kratkoročnim ugovorima i zbog toga su ugovori na dvije godine, koji su ovdje najuobičajeniji, vrlo opasni”, prepričava Hedviga

Hrvatica kaže da se treba izboriti za kraće ugovore o radu jer je njih lakše završiti te se oni prema potrebi jednostavno mogu automatski produljiti. Naravno, ako osoba želi ostati. Ona pak tvrdi da ne poznaje kolege koji bi to učinili iako se radi o “kulturnim” poslovima u luksuznim hotelima u jednoj od najprivlačnijih svjetskih destinacija.

EVIN ŽIVOT U IRSKOJ: ‘Ljudi su me oduševili, a cijene su niže nego u Hrvatskoj. Ne želim se vratiti u disfunkcionalnost i beznađe’

‘Trenutačno ljudi ulicama hodaju s maskama zbog koronavirusa, situacija je neizvjesna’

Hedviga svakodnevno prati internetske portale pa je dobro upućena u ono što se trenutačno događa u Hrvatskoj. Ipak, kaže, velike su razlike između vijesti u Dubaiju i u Hrvatskoj.

“Dok je ovdje pitanje sukoba SAD-a i Irana bilo izraženo do razine da sam kontaktirala veleposlanstvo kako bih bila sigurna da će me evakuirati ako dođe do eskalacije sukoba zbog prijetnji napadom na Dubai, moja obitelj u Hrvatskoj tome nije pridavala veću pozornost. Isto tako, ovdje ljudi najnormalnije hodaju po cesti i rade s maskama zbog rizika od zaraze koronavirusom. Razlog je veliki broj kineskih turista, a moram reći da je u zraku prilično neugodna neizvjesnost oko toga kako će se situacija odvijati”, otkriva 29-godišnja Hrvatica.

Za kraj, Hedviga poručuje da stoji na raspolaganju za pitanja i savjete onima koji bi se voljeli okušati s poslom i životom u Dubaiju. Zašto? Jer je, kaže ona, teško iz prve ruke saznati pravu istinu o blještavom gradu koji skriva ružnu stranu.

PAVAO JE IZ SISKA OTIŠAO ZA DUBLIN: ‘U Hrvatskoj nije bilo perspektive, a ovdje mi svake godine u isto vrijeme plaća raste za oko 500 eura’