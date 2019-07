HDZ(OVCI) IZNAD USTAVA? Penava priča o neredima, živcira Plenkovića i ignorira Ustavni sud. No, i premijer je jednom napravio isto

Dok su Plenković i vrh HDZ-a zaokupljeni kadrovskim promjenama u Vladi, za što trebaju i podršku koalicijskog partnera SDSS-a, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava poručio je da neće poštivati odluku Ustavnog suda o pravima srpske manjine u Vukovaru

Prošloga tjedna Ustavni sud je donio odluku da se statutarne odluke Grada Vukovara o službenoj upotrebi srpskog jezika i pisma moraju poštivati. Drugim riječima, Ustavni sud pozvao je gradske vlasti na aktivnije poštivanje prava srpske nacionalne manjine na službenu uporabu svog jezika i pisma u Vukovaru.

“Ustavni sud donio je odluku kojom je ukinuo članak u dijelu koji se odnosi na prava vijećnika te se na njihov usmeni zahtjev mora osigurati na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu dostava svih materijala za sjednicu gradskog vijeća. Na njihov usmeni zahtjev mora im se osigurati dostava prijepisa na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu propisa, akta ili isprave, odnosno tiskanje dvojezičnog obrasca. Nije prihvaćen zahtjev kojom je propisano da se kolektivna prava srpske manjine na području grada Vukovara osiguraju kad se steknu uvjeti sukladno statutu grada Vukovara”, rekao je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović pojašnjavajući odluku.

PENAVA PROTIV ODLUKE USTAVNOG SUDA O ĆIRILICI: ‘Prvo se treba riješiti pitanje pravde za žrtve rata, a tek nakon toga ostala prava’

‘Neke su stvari značajnije od drugih’

“Nećemo tolerirati da se tri godine od donošenja ne napravi ništa. U listopadu ove godine moraju postupiti po vlastitom statutu i donijeti odluku o tome. Moraju održati sjednicu i vidjeti koja od prava pripadnika srpske nacionalne manjine s obzirom na dosegnuti stupanj dijaloga mogu se proživjeti i o tome moraju donijeti odluku te obavijestiti Ustavni sud”, dodao je predsjednik Ustavnog suda.

Nije dugo trebalo čekati da se o odluci Ustavnog suda očituje gradonačelnik Vukovara, HDZ-ov Ivan Penava. On, kako se čini, nema namjeru poštovati odluku Ustavnog suda jer smatra da su “neke stvari, poput ljudskog života i dostojanstva, puno značajnije od nekih drugih stvari”.

“Prvo trebamo riješiti te nesretne okolnosti i zločine koji su počinjeni tijekom Domovinskog rata, a onda nastaviti na čistim temeljima graditi bolje društvo i državu gdje će biti prostora za svako, pa i najmanje pravo koje se tiče bilo nacionalnih manjina, bilo ikoga drugoga tko živi u ovoj državi”, kazao je Penava nakon što je razgovarao s predsjednikom Vlade i HDZ-a Andrejom Plenkovićem.

ŠEPAROVIĆ ODGOVORIO PENAVI OKO ĆIRILICE: ‘On je dužan slušati Ustavni sud. Nećemo u Vukovar slati policiju, ali…’

Penava puca na gol vlastite ekipe

Odluku da se ogluši o odluku Ustavnog suda vukovarski je gradonačelnik pojasnio svojim strahom od nereda, kakvi su već viđeni u Vukovaru u jesen 2013. godine kada je tadašnja Vlada Zorana Milanovića odlučila na ustanove u gradu postaviti dvojezične ploče. Penava je sada dolio ulje na vatru kazavši kako se “jako boji novih nereda”.

“Bojim se da ispod površine zapravo kuha u većinskom narodu jer odnos institucija, na kraju krajeva, poštivanja Ustava, temeljnih akata ove države, nije na razini na kojoj bi trebao biti”, poručio je Penava.

U trenutku dok su Plenković i vrh HDZ-a (bili) zaokupljeni kadrovskim promjenama u Vladi, Penava je iskoristio priliku da, slikovito rečeno, utrči u šesnaesterac i zaprijeti golmanu. No Penava je u svome šesnaestercu i, očito promišljeno, puca na vrata svoje ekipe. Šefu Vlade i svoje stranke otvoreno je poručio da neće poštivati odluku Ustavnog suda, dakle pravni poredak. Štoviše, za to je u četvrtak dobio i podršku predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović koja ga je primila na Pantovčaku.

U priopćenju Ureda predsjednice nakon tog sastanka, njezino podržavanje i ohrabrivanje Penave da se ogluši o odluku Ustavnog suda objašnjeno je time da građani Vukovara “već više od četvrt stoljeća trpe nepravdu nastalu neobjašnjivo sporim i neefikasnim djelovanjem institucija (…) što rezultira osjećajem nepravde, posebice među Vukovarkama, Vukovarcima i hrvatskim braniteljima koji su bili na braniku domovine i podnijeli najveću žrtvu u Domovinskom ratu, ali i među pripadnicima srpske zajednice koje se nepravedno stigmatizira”.

PENAVA KAŽE DA JE RAZGOVARAO S PLENKOVIĆEM, ALI TVRDI: ‘Moram reći da se bojim, jako bojim novih nereda u Vukovaru’

Hoće li biti kažnjen zbog nespoluha?

Odlukom da ignorira odluku Ustavnog suda i da za istu zatraži (i dobije) podršku predsjednice Republike, Penava ujedno nastavlja niz nastupa mimo odluka i volje stranačkog vrha. Podsjetimo da je lani u listopadu organizirao prosvjed zbog neprocesuiranja srpskih ratnih zločina u Domovinskom ratu. Iako je tada tvrdio da taj prosvjed zapravo nije usmjeren protiv državne vlasti, odnosno Plenkovića, malotko je tada bio uvjeren u suprotno, a Penavino tadašnje buntovništvo ipak je ostalo nesankcionirano. Ovo sadašnje ima dodatnu težinu u širem političkom kontekstu. Naime, kako piše Večernji list, u trenutku kada su Plenkoviću za najavljenu rekonstrukciju Vlade prijeko potrebni i glasovi SDSS-ovih saborskih zastupnika Penavin udar na Ustavni sud nije nimalo bezazlen.

Penava očito nije marginalni igrač, kako se to nekome može činiti iz zagrebačke perspektive, već jedan u nizu Plenkovićevih unutarstranačkih oponenata i eksponenata trenutno pritajene HDZ-ove tvrde desnice. Neke od njih Plenković je već pacificirao ili marginalizirao, a neke su takvima učinile okolnosti. Penava ga s periferije ustrajno izaziva i proturječi mu pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li i na koji način biti sankcioniran zbog ovog neposluha koji sada ide do Ustavnog suda ili, bolje rečeno, preko njega.

SDSS ODGOVORIO PENAVI: ‘On kolektivizira krivicu svih Srba u gradu Vukovaru, to ne možemo prihvatiti’

Kakvu poruku HDZ šalje građanima i javnosti?

Sudeći po ovotjednom intervjuu koji je Plenković dao Novoj TV i u kojem je potvrdio da se također sastao s Penavom, vukovarski gradonačelnik ostat će neokrznut. Na pitanje stavlja li ga Penava svojim dovođenjem u pitanje odluke Ustavnog suda u nezgodnu situaciju, jer je Vlada dužna provoditi odluke Ustavnog suda, Plenković je odgovorio da Penava “ne dovodi u pitanje niti naš pravni poredak niti odluku Ustavnog suda”. A na pitanje je li mu rekao da temeljem odluke Ustavnog suda započne dijalog i da do listopada sa srpskom zajednicom vidi koje je najbolje riješenje, premijer je kazao kako mu to ne mora naređivati jer on to već radi.

“Stvari su vrlo jasne. I vlada i gospodin Penava poštuju odluku Ustavnog suda, tu nema nikakvih dilema”, rekao je Plenković u petak na zasjedanju Odbora za vanjsku politiku i europske poslove, odgovarajući na pitanje Joška Klisovića (SDP) o toj temi. Dodao je kako se s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom telefonski čuo u četvrtak. “Prema našem tumačenju odluke Ustavnog suda iz nje ne proizlazi pravna obveza primjerice koja se tiče dvojezičnih ploča, to tamo ne piše”, rekao je premijer.

Plenković i vrh HDZ-a u tom smislu imaju problem jer su se i sami oglušili na odluku Ustavnog suda, što mu Penava i ljudi oko njega (ili, bolje reći – iza njega) lako mogu nabiti na nos.

U ožujku ove godine Hrvatski sabor (gdje HDZ ima većinu, a na čelu je Plenkoviću bliski Gordan Jandroković) poručio je da neće ispoštovati odluku Ustavnog suda i donijeti novi Zakon o pobačaju. Ustavni sud u ožujku 2017. dao je Hrvatskom saboru rok od dvije godine da donese taj zakon, a kada je Sabor (čitaj: Vlada i HDZ) poručio da to neće učiniti, Ustavni sud je popustljivo uzvratio da im novi rok neće postavljati.

Time je HDZ javnosti poslao poruku identičnu onoj kakvu sada šalje i njihov uzjogunjeni član Penava, da se po potrebi i za dnevnopolitičke potrebe mogu ignorirati odluke Ustavnog suda i biti iznad zakona i Ustava. Još je gore kada se takav samovoljan odnos prema zakonima, odnosno forsiranje bezakonja zlorabi u unutarstranačkim okršajima. A nesakcioniranjem Penave Plenković i ekipa opet će poslati poruku da su iznad zakona i Ustava.

PLENKOVIĆ OČITAO BUKVICU IVANU PENAVI: ‘Objasnio sam mu i jako je dobro razumio’