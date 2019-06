HDZ ŠTEDI NA KOLINDI, ALI ŠKORO, UĐE LI U UTRKU, NE MORA BRINUTI ZA NOVAC: Ima poslovno carstvo i zarađuje milijune

Ako se odluči povesti za anketama u kojima je dobro prošao pa se kandidira za predsjednika, pjevač i poduzetnik Miroslav Škoro mogao bi za razliku od drugih kandidata sam isfinancirati svoju kampanju

U predstojećoj kampanji za predsjedničke izbore od presudnog će značaja biti niz faktora, a jedan od tih svakako je – novac. Ako se uopće kandidira, aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović sigurno neće biti sretna iznosom koji u HDZ-u zasad namjeravaju namijeniti za njezinu kampanju.

Express piše kako se u veljači, na sastanku Predsjedništva HDZ-a, stranke razgovaralo o tome da se za njenu kampanju izdvoji samo tri milijuna kuna, dok je u prošloj kampanji, kada je pobijedila, potrošila 8,3 milijuna kuna.

Udio u uspješnoj tvrtki koja posluje s državom

Novac ne bi trebao biti problem Zoranu Milanoviću. Izvor blizak mu kazao je za Express da su ga već zvali neki investitori i nudili se. Navodno će mu budžet biti oko 10 milijuna kuna.

Ako se odluči povesti za anketama u koje je tobože slučajno dospio i dobro prošao pa se kandidira za predsjednika, novca neće biti problem ni pjevaču i poduzetniku Miroslavu Škori. On bi, piše Expres, svoju kampanju mogao sam isfinancirati.

Iza njega je 30 godina hitmejkerske karijere, ali on je i vrlo ozbiljan poduzetnik s udjelima u nizu ekspanzivnih tvrtki. Primjerice, u brzorastućoj informatičkoj tvrtki Omega Software po vlastitom priznanju ima oko pet posto udjela. Riječ je o tvrtki sa 78 zaposlenih kojoj dobit i prihodi rapidno rastu. Lani je ostvarila čistu dobit od 12,7 milijuna kuna na 55,3 milijuna kuna prihoda. Svake godine toj se tvrtki iz državnog proračuna isplaćuje između tri i osam milijuna kuna za njihove usluge i proizvode. Mnoge aplikacije koje koriste građani, a vlasništvo su lokalnih tvrtki, gradova ili državnih tijela razvila je upravo ta tvrtka, primjerice aplikaciju za prijavu komunalnih nepravilnosti u Zagrebu. U prvih šest mjeseci ove godine za svoje usluge dobili su nešto više od pet milijuna kuna od čega četiri milijuna od Ministarstva regionalnog razvoja ministrice Gabrijele Žalac.

Od vinskog do građevinskog biznisa

Express piše i o drugoj uspješnoj tvrtki, Mon Perin d.o.o., u kojoj je Škoro jedan od dioničara. Radi se o turističkoj tvrtki koja se povezuje uz bivšeg člana Adrisa Plinija Cuccurina. Mon Perin je lani ostvario 11,5 milijuna kuna čiste dobiti na 39 milijuna kuna prihoda i također stalno rastu, tako da se i ta Škorina investicija pokazala veoma dobrom.

Škoro je, po vlastitom priznanju, investirao i u dionice Hrvatskog telekoma, a moguće je da je još negdje rasporedio novac i ubire dividendu. Sa suprugom Kim Ann osnovao je i tvrtku Campus za proizvodnju vina koja, iako joj dobit nije velika, daleko je od minusa i polako raste. U 2013. godini su imali ukupno 1,6 milijuna kuna prihoda, a u 2017. su to udvostručili te svake godine ostvare neku dobit – 2017. je to bilo 412.000 kuna čiste dobiti.

Jedina tvrtka koja ide prema dolje je građevinsko poduzeće MB kvadrat koje je Škoro osnovao s Brankom Žibratom. MB kvadrat je u 2017. godini završio s gubitkom od 319.000 kuna na prihod od samo 597.000 kuna.

Dobro će mu doći i komičarsko iskustvo

U tjedniku Lider Škoro je svojedobno kazao da ima poslovne udjele u više različitih kompanija.

“Omega je jedna od njih i u njoj ne sudjelujem u procesu odlučivanja kao što ne sudjelujem ni u procesu odlučivanja u Hrvatskom telekomu u kojem također imam vlasničke udjele, kao ni u tvrtki Mon Perin iz Istre. Investirao sam u njih jer sam procijenio da je to dobar poslovni potez. Naravno da sam zainteresiran da njihovi poslovni rezultati budu dobri jer se to odražava na povrat moje investicije. No, da ne ispadne da izbjegavam konkretan odgovor, reći ću da je Omega sve svoje poslove i prije, a i poslije moga dolaska, dobivala na vrlo transparentnim i lako provjerljivim javnim natječajima (…)”.

Komičari u politici sve češći

Na koncu, osim što je uspješan pjevač i poduzetnik, Škoro ima još jedan, sve bažniji preduvjet za uspjeh u politici – komičar je. Svi se sjećaju da je nastupao u “Večernjoj školi” Željka Pervana. Da komičari u zadnje vrijeme uspijevaju na političkoj sceni dokaz su Volodimir Zelenski koji je pobijedio na predsjedničkim izborima u Ukrajini, zatim komičar Marjan Šarec koji je postao slovesnki premijer te Beppe Grillo osnovač pokreta ‘Pet zvjezdica’ u Italiji.

