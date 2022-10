Dragan Kovačević, bivši šef Janafa i današnji USKOK-ov osumnjičenik ponovo se našao u 'žiži' javnosti nakon što ga je Mostov Saborski zastupnik Nikola Grmoja kao predsjednik Vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije, poznatijeg kao Antikorupcijsko vijeće, pozvao na saslušanje u vezi pljačke Ine.

Kovačević je načelno prihvatio taj poziv rekavši kako je "sveta dužnost kad te pozove najviše zakonodavno tijelo u Hrvatskoj da se odazoveš". I to bi sve bilo uredu da se u cijelu priču nije umiješao HDZ, koji želi zaustaviti njegovo saslušanje. "Sve ću odgovore dati, to je dužnost svakog građanina", odgovorio je Kovačević na pitanje je li premijer Andrej Plenković naložio tadašnjem ministru gospodarstva Tomislavu Ćoriću gašenje sisačke rafinerije.

I vjerojatno upravo u "tom grmu leži zec". Naime, kako je ranije pisao Nacional, Kovačević bi trebao govoriti o sastanku na kojem je uz Plenkovića i Ćorića bila i bivša zamjenica predstojnika Ureda premijera Tena Mišetić, a na kojem je premijer izravno naredio ministru Ćoriću zatvaranje sisačke rafinerije i omogućavanje izvoza hrvatske nafte na preradu u MOL-ove rafinerije.

HDZ stopirao

"U tom memorandumu sam prepoznao nešto što bi moglo naštetiti energetskih i nacionalnim interesima Republike Hrvatske", rekao je Kovačević i dodao kako je Vlada sada imenovala novu Upravu Ine i kako bi im trebala dati prvi zadatak da otvore sisačku rafineriju. No nije to bila njegova jedina izjava koja bi mogla "poljuljati" Plenkovića. Na pitanje kako je moguće da je došlo do velike pljačke Ine, a da to nitko nije znao dao je jasan odgovor

"Ma dajte molim vas, to je priča... S takvim iznosima je morala biti upoznat ne samo izvršni direktor, nego i Uprava i svi u lancu", rekao je.

No, prema svemu sudeći, Kovačević neće dobiti šansu sve to obrazložiti pred saborskim Antikorupcijskim vijećem. Naime, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić rekao je kako bi time Vijeće prekoračilo svoje ovlasti. Bačić je izjavio kako su takva saslušanja protuzakonita i kako Grmoja zloupotrebljava ovlasti. Bačić se pozvao na Poslovnik Hrvatskog sabora gdje se u članku 52. a definira kako javno saslušanje može organizirati matično radno tijelo, što Antikorupcijsko vijeće nije.

'Kontaminira se postupak'

"Ne želim prejudicirati stav Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav, oni će reći temeljem čega se može provoditi javno saslušanje u Hrvatskom saboru", rekao je Bačić nakon sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima.

"Podsjetio bih oporbu da je institut javnog saslušanja uveden na prijedlog vladajuće većine, a osobno sam bio u tome aktivan, zbog posebnog interesa hrvatske javnosti, kako bi se određena pitanja razjasnila. Istražna povjerenstva nekada su ograničena, pa smo htjeli omogućiti da se može i izvan povjerenstva organizirati javno saslušanje. Ali bitna razlika je u tome što se mogućnost javnog saslušanja odnosi samo na matična radna tijela u Hrvatskom saboru. To nije Antikorupcijsko vijeće, to se na njih ne odnosi', rekao je Bačić.

Malo mu je suspektno da će o upravljanju Inom govoriti optuženik s teškim optužbama iz Janafa, Dragan Kovačević. "Kontaminira se postupak koji se vodi pred hrvatskim pravosudnim tijelima", rekao je Bačić.

Osvrnuo se i na Kovačevićevu tvrdu da su u Ini i oko Ine morali sve znati. 'To što upravljački vrh Ine nije nešto znao, to ga u smislu odgovornost ne oslobađa. Zato je mađarski dio Uprave dao ostavku, a za hrvatski dio reagirao je Nadzorni odbor i došlo je do promjene. Potrebno je izmijeniti sustav upravljanja u Ini na svim razinama', rekao je.