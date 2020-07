HDZ SE HRABRO PREMJESTIO PREMA CENTRU: Između Plenkovića i očekivanja sad više ne postoje ometači

Plenkovićeva mana (sporost) i vrlina (upornost) doveli su do toga da se HDZ nečujno i pored svih unutarnjih otpora uspješno premjestio prema centru, i to više nego itko ikad u novijoj parlamentarnoj povijesti

Predsjednik HDZ-a Andrej Planković ostvario je veliku koaliciju i bez SDP-a pa između njega i očekivanja sad više ne postoje ometači, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Dnevnik navodi i da je građanima usred neizvjesnosti zbog korone sigurnost bila važnija od nezadovoljstva što i dalje žive u državi s izraženom korupcijom.

TUĐMANOVSKA POBJEDA: Plenković je jednom rečenicom dao do znanja kako zna da ovaj put za njega nisu glasali samo HDZ-ovci

Hrvatska je skrenula udesno – ovakvo bi se što moglo krivo zaključiti prema broju mandata što su ga na izborima, pomalo neočekivano, u zbroju osvojile sve stranke koje nominalno pretendiraju na glasačko tijelo desnice i desnog centra.

Ta bi teza bila održiva kad bi Plenkovićev HDZ, ovakav kakvim ga je predsjednik te stranke modelirao posljednje četiri godine, doista i dalje pripadao tamo gdje ga se tradicionalno svrstavalo.

HDZ se premjestio prema centru

No, Plenkovićeva mana (sporost) i vrlina (upornost) doveli su do toga da se HDZ nečujno i pored svih unutarnjih otpora uspješno premjestio prema centru, i to više nego itko ikad u novijoj parlamentarnoj povijesti. Tamo su glasači.

Ustvari, Plenković je napravio više od onoga što su se u najljepšim snovima mogli nadati najuporniji zagovaratelji velike koalicije. On je od samog HDZ-a napravio veliku koaliciju, kreirajući značajnoj većini građana ukusan koktel svega prihvatljivog slijeva i zdesna.

Tko bi to mogao pomisliti, ali evo: ideja velike koalicije (u smislu business-friendly vladanja neometanog od manjih stranaka i oporbe općenito) moguća je i bez SDP-a, donosi Jutarnji list.