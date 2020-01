HDZ PUCA KAO KOKICA: PENAVA KRENUO U RUŠENJE PLENKOVIĆA, ANDREJ JE OSTAO GOTOVO SAM: A Šeks i Kalmeta znakovito manevriraju

Situaciju u vladajućoj stranci, u kojoj se iz dana u dan sve više jakih političara javnim objavama distancira od smjera Andreja Plenkovića, analizira Đurđica Klancir

I Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara, upravo je preko Hrvatskog tjednika službeno objavio svoj prelazak u unutarstranačku opoziciju, da je nezadovoljan načinom na koji Plenković vodi HDZ i da je sad “još motiviraniji za unutarstranačke izbore”. S naslovnice kontroverznog tjednika u kojem su intervjue nekoć davali i Karamarko, i Plenković i Grabar Kitarović, sada se smiješi, s predsjedničkim gardom – HDZ-ovac mlađe generacije, uvijek desno i desnije, popularan u Vukovaru, ali i širom Hrvatske.

Penavu se još od jeseni 2018. – kada je organizirao prosvjed protiv neučinkovitih državnih institucija bez blagoslova s vrha stranke – sumnjičilo da želi srušiti Andreja Plenkovića i to u suradnji s Milijanom Brkićem, ali nikada ništa nije službeno dokazano. Činjenica je da je on od tada bio mnogo češće pozivan u Zagreb, a da su protiv Milijana Brkića počele razne istrage u aferama SMS i elitna prostitucija. Epilog je poznat: istrage su okončane, Milijan Brkić je i dalje zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Sabora, a i on i Penava bili su uključeni u izbornu kampanju Kolinde Grabar Kitarović. No, nitko njih ne proziva za izgubljene izbore. Penava je u drugom krugu isporučio Kolindi Grabar Kitarović tijesnu pobjedu u Vukovaru, a Milijan Brkić je radio, jurcao po HDZ-ovim podružnicama u Hrvatskoj i BiH, ali ne zna se kakvi su ti razgovori zapravo bili i je li se u neformalnom druženju s lokalnim HDZ-ovcima ipak otvaralo i pitanje “kamo vodi Plenković HDZ i je li to dobro za HDZ…”.

Ni Plenković, niti njegov uski krug suradnika nikada neće znati kako su izgledali ti razgovori po HDZ-ovim podružnicama, jer Plenković, unatoč tome što vodi HDZ i Vladu već tri godine – nikada nije uspio prodrijeti dublje u strukturu stranke ili izgraditi svoju mrežu.

Da je Kolinda Grabar Kitarović pobijedila, sva ta talasanja u dubini stranke i dalje bi trajala, ali bi sigurno bila mnogo manje vidljiva prema van. Ovako, HDZ je pukao kao kokica. Danas Penava, sutra netko drugi.

Konačno, Penava je – šesti kandidat za predsjednika HDZ-a.

Nema više “neimenovanih izvora”: Plenkovića kritiziraju pod imenom i prezimenom

Kandidati su već dugo i Miro Kovač, i Davor Ivo Stier, a u noći u kojoj je objavljen poraz Kolinde Grabar Kitarović, novinari su čuli da o tome razmišlja i Milijan Brkić osobno, ali i, na iznenađenje mnogih – Oleg Butković, ministar prometa i veza. Valja podsjetiti da je svoju moguću kandidaturu najavio i bivši predsjednik HDZ-a, Tomislav Karamarko, koji je znakovito šutio tijekom cijele predsjedničke kampanje.

Miro Kovač se posebno aktivirao nakon izbora, i izjavama i objavama na Facebooku. A u posljednjoj objavi je opet naglasio da se “mora izabrati vodstvo koje će rekonstruirati HDZ u skladu i s očekivanjima naših članova.”

Talasa se i u zagrebačkom HDZ-u. Nakon kobnog vezivanja uz Milana Bandića, sada se i Plenkovićeva struja pokušava nekako nemušto distancirati od Bandića osobno. Tomislav Sokol, jedan od Plenkovićevih mladih igrača koji je zbrinut u EU parlamentu, iznenada se oglasio konstatacijom da “Bandić nije budućnost Zagreba”. Zašto ga onda drže na vlasti? Izglednije je da je to samo pokušaj sitnog trgovanja uoči glasanja za ministricu Blaženku Divjak, poruka Plenkovićeva tima da će mu zagorčati projekt izmjena GUP-a ako ne bude podržao ono što Plenković traži. Naime, zagrebački HDZ-ovci koji su kritizirali činjenicu da se od njih traži šutljivo podržavanje Bandićevih poteza jer to traži Plenković, sada ustaju i upozoravaju da je licemjerno ovo sadašnje pokušavanje svaljivanja krivnje za neuspjeh na izborima Kolinde Grabar Kitarović samo na njezina leđa i na leđa Milana Bandića. I oni kažu: pogrešan je smjer HDZ-a, Andreja Plenkovića, Bandić je samo posljedica tog pogrešnog smjera.

To je naglasio u svojoj Facebook objavi i Ivan Kujundžić, HDZ-ovac koji je dao ostavku na svoje mjesto u Gradskoj skupštini još prije nekoliko mjeseci. “Pokušaj da se HDZ nategne čak do centra lijevo čini nas neprepoznatljivima u našem prirodnom prostoru. Promjena tog kursa ili smjera uzrok je naših izborno-političkih tegoba i dok to ne budemo razumjeli srljat ćemo u nove političke Pirove pobjede ili poraze”, piše u svojoj objavi Kujundžić. I on, kao i Kovač, i Stier i i Brkić i mnogi drugi iz dubine HDZ-a zalažu se za unutarstranačke izbore.

HDZ, iz kojeg su obično kritičke poruke slali kroz medije “neimenovani izvori”, postao je stranka u kojoj mnogi političari iz vrha stranke, ali i iz dubine, žele pod imenom i prezimenom – kritizirati smjer stranke i zazivati promjene.

Javlja li se preko Resslera zapravo Vlado Šeks?

Nema sumnje: HDZ vrije. Ako se tome doda i istup Karla Resslera, jednog od najbližih suradnika Andreja Plenkovića, njegovog osobnog asistenta, kojeg je upravo Plenković stavio na vrh liste za EU parlament, koji sada ne želi javno podržati Plenkovića i njegov smjer vođenja stranke, ogoljuje se istina o usamljenosti Andreja Plenkovića i njegova nemoć da kontrolira stranku kojoj je na čelu.

Ako je i smjerao zaigrati na kartu odgode unutarstranačkih izbora nakon parlamentarnih, izgleda da u tome ne može više računati ni na podršku čuvenog HDZ-ovog seniora, eksperta za pravna i zakulisna pitanja, Vladimira Šeksa. Ako bi itko mogao naći formulu kako ne poštivati statutarnu obavezu da se unutarstranački izbori propišu sada, mogao bi to Šeks, ali u hladnoći Karla Resslera, Šeksova posinka, nesumnjivo se iščitava i Šeksova poruka da se takve manevre treba izbjegavati.

S jedne strane, dakle, Plenković je sve usamljeniji, s teretom neuspjeha na izborima, a s druge strane javlja se sve više nezadovoljnih, sve više pretendenata na mjesto predsjednika stranke.

Iako se već posljednje dvije godine, a posebno od kažnjavanja dvojice poznatih Plenkovićevih kritičara na stranačkoj konvenciji u lipnju 2018., Stiera i Kovača, govori o ozbiljnim frakcijskim borbama unutar HDZ-a, ovaj stranački poraz ogolio je intenzitet, ali i pokazao da unutarstranačka oporba uopće nije homogena ili grupirana oko jednog ili dvojice lidera.

U ovom trenutku unutarstranačka oporba u HDZ-u je rasuta oko ni manje niti više nego – šest imena. A kako je krenulo, možda ih bude i više.

Uz Plenkovića tim koji nema utjecaja u dubinu stranke

Naravno, ovo gomilanje potencijalnih kandidata za predsjednika stranke moglo bi biti olakšavajući faktor za Plenkovića, kada bi on bio dovoljno jak i s vlastitom unutarstranačkom mrežom. Ali Plenković je ostao, po svemu sudeći, vezan samo na uski krug suradnika koji ne igraju nikakvu ulogu u dubini stranke: od Jandrokovića, Božinovića do Roberta Kopala. Od unutarstranačkih moćnih operativaca ostao mu je još samo Božidar Kalmeta, ali pažljiviji analitičari rada HDZ-a moraju zapaziti da se mudrijaš Kalmeta nije niti oglasio nakon predsjedničkih izbora na temu stanja u stranci.

Moguće je da se sada javlja toliko mnogo imena, kandidata za nove predsjednike HDZ-a, jedino zato jer žele na vrijeme prevenirati Plenkovićev pokušaj da unutarstranačke izbore ostavi poslije parlamentarnih. S obzirom na pritisak i jačinu imena koja otvoreno objavljuju da njegov smjer nije dobar i zazivaju unutarstranačke izbore upravo tako kako je predvidio stranački statut – Plenković ih naprosto neće moći izbjeći.

Preostaje mu jedino da se počne pripremati i za svoju osobnu kandidaturu, uz podršku sve manjeg kruga suradnika, ili abdikaciju – i povlačenje na neku drugu funkciju u Bruxellesu, u skladu sa sumnjama koje mu već odavno izgovaraju iz redova izvanstranačke i stranačke oporbe.