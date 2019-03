HDZ PROZVAO SDP: ‘Licemjeri! Bernardića ste za vožnju u pijanom stanju nagradili mjestom predsjednika!’

‘Bernardić je ‘zaboravio’ da je u ožujku 2016. – kao član Predsjedništva SDP-a – uhvaćen u daleko težem nepoštivanju zakona od istekle vozačke dozvole’, poručuju iz HDZ-a

Davor Bernardić, predsjednik SDP-a, izjavio je u nedjelju da se nesreća može dogoditi svakom, ali da je u slučaju ministrice Gabrijele Žalac u pitanju vožnja bez valjane vozačke dozvole, što je nepoštivanje zakona Republike Hrvatske.

Kazao je i kako bi ministričina ostavka bila moralan čin, ali da moral i ova Vlada ne idu u istu rečenicu zbog čega je vrlo brzo stigao odgovor i od prozvanog HDZ-a.

Pale teške riječi

“SDP- koji licemjeri! Bernardića za vožnju u pijanom stanju nagradili mjestom predsjednika!

Nesreća se može dogoditi svakom, to je jednostavno splet nesretnih okolnosti. No u slučaju ministrice Žalac riječ je o nepoštivanju zakona RH, i njezina bi ostavka bio moralan čin! – ‘pravednički’ je zagrmio Davor Bernardić. Pritom je ‘zaboravio’ da je u ožujku 2016. – kao član Predsjedništva SDP-a – uhvaćen u daleko težem nepoštivanju zakona od istekle vozačke dozvole: zatečen je za volanom vidno alkoholiziran, s čak 0,94 promila u krvi! Tada mu podnošenje ostavke nije padalo na pamet. Štoviše, njegov mentor Zlatko Komadina onako je šeretski odbacio mogućnost da će to naštetiti SDP-u (‘Neće, sutra je novi dan, naravno bez pića’), a na pitanje hoće li Bernardića kazniti, odgovorio je – ‘Ukorit ću ga’. http://bit.ly/2J2ldJC Na kraju je Bernardić čak i nagrađen – napredovao je do predsjednika SDP-a! I oni imaju obraza moralizirati!?”, piše na Facebook stranici HDZ-a.