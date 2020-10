HDZ PROZIVA SDP-OVKU IZ GLAVNOG ODBORA ZBOG POZIRANJA S PIŠTOLJEM: Prozivaju ju za radikalizaciju i poticanje podjela u društvu

Ne radi se o jedinom ekscesu, već jednom u nizu kontroverznih djelovanja te SDP-ovke koja šalje poruke radikalizacije i podjela u potpunoj suprotnosti sa samim temeljima učiteljskog poziva, ističe HDZ

Splitski HDZ u srijedu je osudio postupak članice SDP-a Suzane Kačić Bartulović, koja je na društvenim mrežama objavila svoju fotografiju s pištoljem u ruci, ocijenivši to kontroverznim djelovanjem koje je u suprotnosti s njezinim pozivom srednjoškolske profesorice.

“Zabrinjavajuće je i tužno kada osoba pozira s vatrenim oružjem u ruci i to objavljuje na društvenim mrežama, a još je posebno žalosno kada to čini članica Glavnog odbora SDP-a i predsjednica Savjeta za obrazovanje SDP-a Split Suzana Kačić Bartulović, uz to i dugogodišnja profesorica u jednoj splitskoj srednjoj školi,” priopćio je splitski HDZ.

“Za one čiji je posao odgoj i obrazovanje djece i mlađih naraštaja, od kojih se očekuje poseban senzibilitet prema mladima i porukama koje se šalju, nema opravdanja za ovakav potez”, navodi se u priopćenju.

Splitski HDZ također izražava čuđenje što Kačić Bartulović nije svjesna štetnosti te fotografije i nijednom nije osjetila potrebu ispričati se svojim učenicima, njihovim roditeljima i javnosti.

Kačić Bartulović branila se u medijima da se fotografirala s pištoljem “u ulozi James Bond djevojke”, te da je fotografija objavljena u javnosti “u sklopu političkog napada na nju”.