Podignuta je optužnica protiv 27-godišnje ženske osobe s varaždinskog područja zbog sumnje da je HDZ-ovog župana Anđelka Stričaka lažno prijavila za prijetnje, piše Danica.hr.

Djevojka je župana kazneno prijavila da joj je prijetio u porukama s mobitela kako bi povukla prijavu za navodni pokušaj silovanja. Čak je i priložila snimke zaslona s mobitela kako bi prikazala poruke, no istraga je otkrila kako je poruke slala sama sebi. Sudski vještaci utvrdili su da je s istog mobitela poslala poruke i sama izradila snimke zaslona tih poruka, a kako tužitelji navode, prijavila je osobu i podmetnula tragove koji upućuju na to da je počinila kazneno djelo, iako je znala da to nije istina.

Cijela istraga bila je otežana jer nije htjela otkriti gdje je mobitel, a tvrdila je i da ga koristi i da ima pohranjene snimke ekrana sa sadržajem poruka. Nije htjela dati mobitel jer ni od župana nisu tražili da preda svoj.

Gdje je mobitel?

"I dalje koristim isti mobitel na koji sam primila sporne poruke i na kojem i dalje imam pohranjene snimke zaslona sa sadržajem tih poruka, ali ne želim ga dobrovoljno predati jer nije od župana zatraženo da također preda svoj mobitel. Tražili su samo moj, iako sam ja podnijela kaznenu prijavu protiv njega. Mobitel ću predati samo ukoliko bude izdan nalog za pretragu istog, ali dobrovoljno ga ne mislim predati", rekla je u istrazi.

Vještak je pak rekao da je 'vidljivo da su poruke slane i primane na mobilni telefon identičnog IMEI broja koji je u sebi cijelo vrijeme komunikacije sadržavao istu SIM karticu identičnog IMSI broja'.

"Analizom podataka koji prileže spisu nije pronađena niti jedna komunikacija između mobilnih telefona telefonskih brojeva kojim se koristila djevojka i broja kojim se koristio Anđelko Stričak", naglašava vještak.

Spominje se i kako je djevojka inače već pravomoćno osuđivana za različita kaznena djela, među ostalim i tri kaznena djela prijevare.

