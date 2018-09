HDZ-OVO PARAOBAVJEŠTAJNO PODZEMLJE UHVAĆENO NA DJELU? Ovo je 8 ključnih stvari o aferi koja je uzdrmala Brkića i Karamarka

Izdvojili smo najvažnije iz slučaja koji potresa hrvatsku politiku i HDZ

Ključni ljudi desnog krila HDZ-a koristili su podzemlje za obračune sa svojim političkim protivnicima. Zaključak je to istrage Uskoka u slučaju Franje Varge koji je falsifiirao poruke za Zdravka Mamića, kojeg je objavio Nacional. S ovim je optužbama suočen zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić, te bivši šef stranke Tomislav Karamarko.

Izdvojili smo 8 najvažnijih stvari iz ove afere koja potresa HDZ-a i hrvatsku politiku.

ČOVJEK KOJI JE KREIRAO LAŽNE SMS-ove za MAMIĆA I TODORIĆA DOBIO PORUKU: ‘Uništi sve kompromitirajuće podatke s hard diskova!’

‘PROPJEVAO’ MAMIĆEV I TODORIĆEV FALSIFIKATOR: Vargu je sa šefom Dinama spojio Tomislav Karamarko?

1. Slučaj Franje Varge

Bivši policajca Franjo Varga je uhičen prošlog tjedna pod sumnjom da je izradio lažne SMS prepiske za Zdravka Mamića i Ivicu Todorića kojima su ovi onda pokušavali dokazati kako se vrh države urotio protiv njih te kako su nevini. No, prema pisanju Nacionala, Uskok je otkrio puno šire razmjere ove priče te je ustanovljeno ako su Vargine usluge koristili, između ostalog, Milijan Brkić i Tomislav Karamarko. Istražiteljima Uskoka je Varga navodno rekao kako ga je s Mamićem povezao upravo Karamarko.

2. Za što su Brkić i Karamarko koristili Vargine usluge?

Kako piše Nacional, Brkić i Karamarko su Vargine usluge koristili puno ekstenzivnije u okviru mnogo veće operacije. Neimenovani izvor je za Nacional rekao kako je Brkić koristio Vargine usluge za stranačke obračune u HDZ-u. Karamarko i Brkić su Vargine usluge navodno koristili kako bi učvrstili svoje pozicije u stranci, a Nacional piše kako bi ova afera mogla biti dokaz da su Karamarko i Brkić koristili “kriminalni i paraobavještajni milje za kontaminaciju legalnih hrvatskim institucija i ultimativnu zamjenu teza.” Istražitelji su, prema pisanju spomenutog lista, rekonstruirali kako je Varga za Brkića prikupljao informacije o pojedinciima radi njihove komprontacije

PLENKOVIĆ O AFERI ‘FABRICIRANIH SMS-OVA’: Očekujem da nadležna tijela istraže apsolutno sve

3. Karamarko ga je kontaktirao i oko čuvene izborne ‘pljačke’

Karamarko je navodno koristio Vargine usluge i nakon parlamentarnih izbora 2016., kada je smatrao da ih oštetio Apis. Karamarko je tada izjavio kako postoje indicije da je HDZ u izbornoj noći pokraden za pet, šest mandata te kako je za to odgovorna državna informatička tvrtka Apis.

4. Brkić i Karamarko su, ako je afera točna, ispali bedasti

Karamarko je navodno uskom krugu ljudi pokazivao prepisku tadašnjeg šefa Apisa zbog koje je mislio da je pokraden, no Nacional piše kako su to bili falsifikati Franje Varge. Brkić je također u određenom trenutku navodno posjedovao falsifikate Franje Varge. Ako su ove informacije točne, postavlja se pitanje kako to da su godinama vodeći ljudi obavještanog aparata i politike nasjeli na nemušte montaže Franje Varge kakve je sasvim jednostavno napraviti na internetu, bez ikakvog predznanja.

5. Brkić negira upletenost

Potpredsjednik Sabora i Plenkovićev zamjenik u stranci Milijan Brkić kazao je za Večernji list kako poznaje Vargu “te da mu je čak pomagao nakon što je dobio otkaz”, ali da se njegovim uslugama nije služio. “Kad sada krenu sa svakakvim konstrukcijama i pakiranjima protiv mene. Prvo Glavaš, a sad ove informacije.”, kazao je Brkić. Naime, saborski zastupnik HDSSB-a Branimir Glavaš kazao je kako smatra da Brkić stoji iza najavljenog prosvjeda branitelja u Vukovaru.

6. Plenković kaže da mu se Brkić ne javlja

Na pitanje novinara u utorak, premijer Plenković je kazao kako se nije čuo s Brkićem, govoreći o prosvjedu, ali i aktualnoj aferi, javlja N1. “Ja se nisam čuo ni sa Brkićem, on je bio na putu, pokušao sam ga dobiti prije sat vremena, nisam ga dobio”, rekao je Plenković. Na pitanje vidi li povezaznost Brkića i najnovije afere SMS-ova koju Uskok istražuje, premijer je kazao kako se sjeća kako su navodni SMS-ovi između njega i Martine Dalić bili predstavljeni kao važno otkriće, a bilo je jasno da su fabricirani. ” Što se tiče gospodina Glavaša, razgovarat ćemo na idućem sastanku kad ga vidim, ali koliko sam ja pročitao tu izjavu, riječ je o nekim aktivnostima otprije četiri do pet godina, tako da ne vidim točno kako govori o ovoj poveznici”, rekao je Plenković.

7. HDZ kaže kako neće tolerirati nanošenje štete stranci

“HDZ neće tolerirati ponašanja koja bi nanosila štetu stranci. No, pustimo da se dovrše istrage. One idu u jednom smjeru, a kada se dovrše znati ćemo što se točno događalo i prema tome se postaviti”, kazao je Lovro Kušćević, ministar uprave i politički tajnik HDZ-a, odgovarajući na pitanje kako će se postaviti prema Karamarku i Brkiću, piše Jutarnji list.

8. Operacija desnog krila HDZ-a protiv Plenkovića je uzdrmana

Nakon najavljenog prosvjeda u Vukovaru kojeg zbog neprocesuiranja ratnih zločina organizira gradonačelnik tog grada Ivan Penava postalo je jasno kako je HDZ-ova desnica krenula u novi udar na šefa stranke i premijera. Sudeći prema uvodniku Glasa Koncila u kojem je glavni urednik Ivan Miklenić istupio protiv Plenkovića pučisti bi mogli imati podršku Crkve. No, ova će afera usmjerena prema prvacima desnice u HDZ-u koji još uvijek uživaju snažan, formalan ili neformalan, utjecaj u stranci, mogla bi snažno ugroziti njihove ambicije.