HDZ-OVO OKRETANJE LEĐA BANDIĆU IDE NA RUKU JEDNOJ OSOBI: ‘Ovakav rasplet je i priželjkivao. Sada je u win-win situaciji’

Izvor blizak Andreju Plenkoviću potvrdio je da je negativno mišljenje o GUP-u odgovaralo Andreju Plenkoviću jer je pustio zagrebačkom HDZ-u da sam donese odluku, a time je smirio i oporbu u stranačkim redovima

Nakon maratonske, dvoipoldnevne rasprave izmjene i dopune zagrebačkog Generalnog urbanističkog plana nisu usvojene. Jutros je za izmjene u Gradskoj skupštini glasovalo samo sedam zastupnika dok je 42 bilo protiv. Iako je gradonačelnik Milan Bandić uvjeravao kako će izmjene i dopune GUP-a proći te je očekivao svesrdnu pomoć partnera na gradskoj, ali i državnoj razini HDZ-a, to se nije dogodilo.

“HDZ već dulje vrijeme komunicira da donošenje GUP-a uvjetuje amandmanima jer smo ocijenili da bi se njima poboljšala kvaliteta života građana Zagreba. Jasno smo rekli da bez prihvaćanja naših amandmana nećemo podržati GUP, i to se dogodilo”, rekao je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić, pojasnivši razloge za uskraćivanje potpore GUP-u.

Dodao je i da je stalno u kontaktu s predsjednikom Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, te da koalicija u Zagrebu, ali i u Vladi nije dovedena u pitanje. Napomenuo je i kako će se sljedećeg tjedna održati sastanak vladajuće koalicije, a tamo bi mogli popričat s Bandićem o GUP-u.

Bandićev predsjednik Kluba zastupnika, Kažimir Varda, također očekuje sastanke te dodaje kako s HDZ-om u Saboru surađuju na projektnoj razini te da se koalicija može održati na životu sve dok Vlada podupire zajedničke projekte.

“Iznenadilo me kada sam čuo da je GUP pao i da HDZ nije povukao svoje amandmane kada je GUP prošao i javnu raspravu i dobio pozitivna mišljenja Ministarstva graditeljstva. No, ipak to i ne čudi jer to vidim kao dio unutastranačkih borbi u HDZ-u, a ispada da su oni protiv razvoja grada”, rekao je Varda.

Učvršćivanje pozicije na vrhu

Čini se kako je Varda u pravu što se tiče dijela njegove izjave o HDZ-u. Naime, u višednevnoj igri amandmanima najviše je profitirao Andrej Plenković. On već otprije trpi kritike zbog udruživanja s Bandićem, a upravo je zagrebački gradonačelnik nakon predsjedničkih izbora etiketiran jednim od glavnih krivaca za poraz Kolinde Grabar Kitarović. Uz to, ovim “okretanjem leđa”, Plenković je vjerojatno dodatno učvrstio svoju poziciju šefa stranke.

“Premijer Andrej Plenković jest bio sklon odgodi izglasavanja GUP-a na par mjeseci, ali sam nije mogao presjeći. Bandić nije htio čuti ni za kakvu odgodu, inzistirao je da se vidi njegov stav, da stoji iza GUP-a kojeg zagovara već mjesecima, i jasno stavio do znanja da neće odustati. Ovo je sad za premijera win-win situacija; pustio je gradskoj razini da sama odluči i nitko ga ne može prozivati da je kriza u Gradskoj skupštini njegova krivica. Intimno možda nije zadovoljan, ali ovakav rasplet je i priželjkivao – nije išao u otvoreni sukob s Bandićem, a neutralizirao je oporbu u vlastitim redovima okupljenu oko Mire Kovača. A Bandić? Bandić će se smiriti, što on sada može?! Novi GUP može na dnevni red tek za tri mjeseca, a do tada će se strasti stišati. I neće biti nikakvog tragičnog refleksa na nacionalnoj razini – ovakav Sabor može funkcionirati još par mjeseci, bez da donese ikakvu odluku”, objasnio je za Jutarnji pozadinu odbacivanja GUP-a izvor iz vrha stranke.

‘Nije stvar podrške, već kvoruma’

Varda je potvrdio kako će se sjednica Predsjedništva Stranke rada i solidarnosti održati u ponedjeljak. Potvrdio je i da je ona trebala biti održana danas te dodao kako to nema veze s padom GUP-a.

“Imat ćemo sjednicu u ponedjeljak. Teme su pripreme za parlamentarne izbore pa ćemo i o ovome razgovarati. Ako ostajemo pri projektima, ako Vlada daje podršku tim projektima, vjerujem da bi se suradnja mogla nastaviti. Očekujem da ćemo imati i sastanak koalicije koji imamo uvijek kada se pojave neki problemi, pa ćemo vidjeti što će biti dalje, ali mi smo ionako na programskoj razini dio parlamentarne većine i dok imamo zajedničke projekte od interesa za grad i državu, ta suradnja se može održati. A to što oni između sebe imaju sada nadmetanje tko je jači, to je njihova stvar i vidjet ćemo što će biti 15. ožujka. Sutra je novi dan, rekli bi moji kolege u Gradskoj skupštini”, rekao je Varda.

Na konstataciju da u HDZ-u ionako kažu da su svi zakoni i državni proračun već izglasani, Varda je zaključio kako nije stvar podrške, već kvoruma.

