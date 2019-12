HDZ-OVI MINISTRI ZGROŽENI POTEZOM STEVE CULEJA: ‘Nije ljudski i nije korektno tri dana prije izbora to napraviti’

HDZ-ovi ministri smatraju kako je Stevo Culej bio nekorektan kada je tri dana prije izbora podržao konkurenta aktualnoj predsjednici Miroslava Škoru

Ministar mora prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je kako je nekorektno to što je HDZ-ov Stevo Culej par dana prije izbora javno podržao predsjedničkog kandidata Miroslava Škoru, umjesto da je podržao HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović.

“Nije ljudski i nije korektno tri dana prije izbora to napraviti. Ne ulazim u razloge zbog čega i zašto je to napravio. Drugo, sada nije vrijeme za bilo kakve rasprave i sankcije unutar stranke, koncentrirani smo na prvi krug. Radimo na motivaciji svih članova i pristaša. Da je on to napravio prije dva, tri mjeseca, ja bih mu stisnuo ruku. Ali ovako se to ne radi”, rekao je Butković, javlja N1.

[FOTO] SUSRET TOPLIH POGLEDA – STEVO CULEJ UHVAĆEN NA ŠKORINU SKUPU U PRVIM REDOVIMA: ‘Merčep zapravo nije general…’

‘Ništa nije slučajno’

Ministar turizma Gari Cappeli nije želio govoriti o potencijalnim sankcijama za Culeja. “Što nadodati, mislim da je suvišno. Ništa nije slučajno u životu, pa ni to nije slučajno. Kao što kaže Oleg, tri dana prije izbora, potpuno nekorektno i mislim da se takve stvari ne rade. Tamo 7.,8., nakon što proslavimo, razgovarat ćemo o tome zašto i kako”, tvrdi Cappeli.

Na pitanje hoće li Culeja izbaciti iz HDZ-a, Cappeli je rekao: “Ne opterećujemo se sad”, pa kratko pojasnio što je mislio pod tim da “ništa nije slučajno”: “U politici ništa nije slučajno tako da ćemo vidjeti.”

LETI LI TO STEVO CULEJ IZ HDZ-A? Čini se da je upravo usporedio svoju stranku s JNA: ‘Ne znam gdje vi živite, pa nije ovo Rusija!’

CULEJ OTKAZAO POSLUŠNOST STRANCI, HDZ-OVCA JE ŠKORO ‘KUPIO’ JEDNIM OBEĆANJEM: ‘Škoro, imaš moj glas’