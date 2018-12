HDZ-OVCU IZ KOSTRENE ‘VISI’ NOVI DIREKTORSKI POSAO: Zbog nesreće koju je skrivio poništava se natječaj na kojem je prošao

“Ovih će dana biti sazvana izvanredna sjednica Skupštine Komunalnog društva Dobra, na kojoj će se preispitati odluka da se Tomislav Matić imenuje novim direktorom. S obzirom na novonastalu situaciju u kojoj se on našao, moguće je i poništenje natječaja”, kazao je gradonačelnik Bakra

Sada već bivši direktor Komunalnog društva Kostrena i bivši predsjednik kostrenskog ogranka HDZ-a, Tomislav Matić (na slici), koji je na obje funkcije podnio ostavke nakon što je prošloga tjedna službenim automobilom skrivio prometnu nesreću u kojoj su dvije osobe lakše ozlijeđene, navodno nije trebao brinuti za daljnju profesionalnu karijeru.

Naime, Novi list jučer je objavio vijest da Matić, nakon neopozive ostavke u KD Kostrena od 1. siječnja treba preuzeti direktorsko mjesto u Komunalnom društvu Dobra u obližnjem Bakru.

SNALAŽLJIVI HDZ-OVAC: Slupao službeni auto pa dao ostavku. No bez brige, već si je našao novu fotelju

Zbog novonastalih okolnosti preispitat će odluku

Međutim, Novi list danas piše kako će, prema još uvijek neslužbenim informacijama, Grad Bakar najvjerojatnije poništiti natječaj za direktora Komunalnog društva Dobra na koji se javio jedino Matić i zadovoljio sve postavljene uvjete. Natječaj je raspisan jer je sadašnji direktor KD Dobra zatražio odlazak s funkcije zbog zdravstvenih problema. Po svemu sudeći, ovom preokretu kumovala je prometna nesreća koju je Matić skrivio službenim vozilom KD Kostrena te se, prema tvrdnjama nekih, udaljio s mjesta nesreće ne pruživši pomoć ozlijeđenima.

“Ovih će dana biti sazvana izvanredna sjednica Skupštine KD-a Dobra, na kojoj će se preispitati odluka da se Tomislav Matić imenuje novim direktorom. S obzirom na novonastalu situaciju u kojoj se našao Matić, moguće je i poništenje natječaja te raspisivanje novog”, kazao je za Novi list gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić, koji je također član HDZ-a.

“Insinuacija je da je prošao natječaj jer je član HDZ-a”

Više od toga Klarić nije želio komentirati rekavši da su priče o prometnoj nesreći koju je skrivio Matić “zasad rekla-kazala” te da nema službenu informaciju o tom događaju.

“Dogodilo se to što se dogodilo i svatko osuđuje takve događaje, bez obzira na to o kome je riječ, ali povratka nema. Treba sagledati sve informacije i izvješća i onda donijeti konačnu odluku, jer u pitanju su ljudske sudbine. A na insinuacije da je Matić prošao natječaj za direktora Dobre jer je član HDZ-a, odmah mogu odgovoriti kako se još uvijek aktualni direktor Dobre na toj funkciji nalazi godinama, a nije član HDZ-a te kako ne bismo ni raspisivali natječaj za novog direktora da nas on osobno nije zamolio da odstupi zbog zdravstvenih razloga”, kazao je bakarski gradonačelnik.

Matić, inače, tvrdi da su tvrdnje kako je pobjegao s mjesta nesreće ne pruživši pomoć ozlijeđenima – neistinite te da će to i dokazati.

HDZ-OVAC RAZBIO SLUŽBENI AUTO I POBJEGAO, NIJE POMOGAO OZLIJEĐENIMA: ‘Ionako uskoro odlazim’