HDZ-OVCIMA NE STIŽU UPLATNICE ZA ČLANARINU: Radi li se o grešci ili je u pozadini lukav plan uoči stranačkih izbora?

Predstojeći unutarstranački izbori bit će veliki test za sam HDZ jer će po prvi puta svi članovi stranke izravno glasati za predsjednika, a pritom birati između više kandidata. No, pravo glasa imat će samo oni koji su šest mjeseci prije izbora platili stranačku članarinu

Unutarstranački izbori u HDZ-u bit će, kako se iz stranke čuje i službeno i neslužbeno, održani u statutarnom roku odnosno u proljeće sljedeće godine. Potvrdio je to i sam predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nakon zajedničke sjednice predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a prošlog ponedjeljka.

Doduše, on je izjavio da će izbori biti održani iduće godine ne precizirajući da će to biti u prvoj polovini 2020. kada istječu mandati svim članovima vodstva stranke osim njegovog koji istječe 17. srpnja. Odgovarajući pak na novinarsku konstataciju da to onda znači da će izborni sabor biti u svibnju Plenković je rekao da to još nije definirano, piše Novi list.

BIVŠI MINISTAR U POHODU: ‘Kandidirat ću se za predsjednika HDZ-a i pobjedit ću’

Kada će biti održani unutarstranački izbori?

No, još krajem prošle godine iz HDZ-a je doprla neslužbena informacija da se u Plenkovićevom užem krugu razmatra i odgoda unutarstranačkih izbora, a kao razlog se navodila činjenica da ni jedna stranka ne provodi svoje izbore samo nekoliko mjeseci prije održavanja parlamentarnih. Kao drugi razlog navodilo se to što Hrvatska u prvih šest mjeseci 2020. predsjeda Europskom unijom pa ne bi bilo oportuno paralelno s tim provoditi unutarstranačke izbore koji bi mogli rezultirati čak i promjenom na čelu stranke, a time i Vlade.

Novi list piše kako se navodno se razmatrala i varijanta da bi se izbori u HDZ-u mogli održati ujesen ove godine, ali je ta solucija definitivno otpala nakon što je HDZ u svibnju loše prošao na izborima za Europski parlament na kojima je dobio tek nešto više od 22 posto, što je najlošiji rezultat stranke na bilo kojim izborima na državnoj razini.

KARAMARKO JE PRELOMIO? Skovao je plan, želi opet preuzeti vrh HDZ. Evo što o svemu misle stranački ljudi ‘iznutra’…

Tko ne plati članarinu ne može birati predsjednika

Kad god bili održani, predstojeći unutarstranački izbori bit će veliki test za sam HDZ jer će po prvi puta svi članovi stranke izravno glasati za predsjednika, a pritom birati između više kandidata. Na izborima u srpnju 2016. HDZ je imao 208.277 članova i nitko nije dovodio u pitanje spisak članova jer je tada bio samo jedan kandidat. No, ovoga puta neće biti tako pa neki u HDZ-u, koji su unutarstranačka oporba Plenkoviću, upozoravaju kako dio članova još nije dobio uplatnice za stranačku članarinu. A oni koji na vrijeme ne plate članarinu ne mogu ni pristupiti izboru šefa stranke.

“Može se čuti iz nekih organizacija da se članovi žale da im nisu stigle uplatnice kojima bi platili članarinu. Moguće je da to nema nikakve veze s izborima i da se radi o nespretnosti stranačke administracije u lokalnim organizacijama. Naime, po Statutu pravo glasa ima samo onaj član koji je u šest mjeseci prije izbora podmirivao svoje obveze. Naravno, može se donijeti i odluka kao prije četiri godine da svi mogu sudjelovati bez obzira na to jesu li plaćali članarinu”, kazao je za Novi list jedan član HDZ-a sklon unutarstranačkoj oporbi.

MIRO KOVAČ: ‘Očekujem da Pupovac povuče svoju izjavu, bez toga ne znam opravdati njegov status u koaliciji’