HDZ-OVCI U STRAHU: Danas će se odlučivati o sudbini 10 članova stranke u WhatsApp grupi: ‘Rat u stranci je na vrhuncu’

Danas u 18 sati zagrebački Gradski odbor HDZ-a najavio je sjednicu Predsjedništva na kojem će se donijeti odluka o prijedlogu stegovnog postupka za 10 članova stranke koji su u širili mržnju u WhatsApp grupi naziva “Zna se HDZ”. Kako doznaje 24sata, članovi Gradskog odbora održat će telefonsku sjednicu te će članovi tako potvrditi slažu li se s prijedlogom ili ne.

Sjednica je sazvana u 18:30 sati, a oko sto ljudi će se morati izjasniti kada ih tajnice nazovu. Dio članova HDZ-a skeptičan je oko telefonske sjednice jer se na takvim sjednicama ne raspravlja, a vrh ogranka među imena može staviti i članove kojih se želi riješiti. Kako su za 24sata kazali neki HDZ-ovci, toga se neki članovi plaše.

‘Telefonske sjednice su netransparentne’

“Znate kada se rade telefonske sjednice onda nema rasprave i može se svašta podmetnuti kako bi se riješili unutarstranačkih neprijatelja. Naprimjer, kada se predlažu imena za Sabor onda običnu idu dva dogovorena imena, ali vladajući u ogranku stave treće svoje. A mi na telefonu s tajnicom možemo samo reći – usvajamo ili ne usvajamo. Kada tajnice zovu netko se javi, netko ne, ali to je prilično netransparentno”, rekao je novinarima jedan HDZ-ovac te dodao da je rat u zagrebačkom ogranku došao do vrhunca.

Novinari su pokušali kontaktirati Andriju Mikulića, šefa zagrebačkog HDZ-a, no on se nije javljao. Nakon što članovi Odbora potvrde prijedlog za stegovni postupak, proces se prebacuje na Časni sud gradske organizacije HDZ-a. U slučaju da sud donese odluku da članovi stranke moraju bit izbačeni, ti isti članovi se mogu žaliti Visokom časnom sudu. Tada slučaj odlazi do Središnjice koja će zatim donijeti odluku.

