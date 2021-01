HDZ-OVCI U IMOTSKOM SPISKALI VIŠE OD 200.000 KN NA ČAŠĆENJA I DAROVE: Recimo, otišli bi u kafić pa tamo ostavili po 600 kuna…

‘Napokon izlazi na vidjelo ono na što godinama upozoravamo. U Gradu Imotskom je situacija takva da jedino članovi HDZ-a imaju budućnost’

Prvotno je objavljeno da je u 2019. imotska vlast potrošila 149.098 kuna za troškove reprezentacije Ivana Budalića, aktualnog imotskoga gradonačelnika i saborskog zastupnika HDZ-a., što je trostruko, pa i četverostruko više od onog trošenog prethodnih godina. No, vijećnici Nezavisne liste Ivice Kukavice objavili su priopćenje u kojem su upozorili na povećanje troškova reprezentacije nakon što su došli do novih podataka prema kojima je imotska gradska vlast za to potrošila više od 200 tisuća kuna, javlja Slobodna Dalmacija.

Iz dokumenata izvršenja proračuna za 2019. godinu jasno se vidi da troškovi reprezentacije iznose čak 205.407 kuna, a Slobodna Dalmacija piše kako upravo dolaskom Budalića na vlast ti troškovi rastu, navodeći da je 2018. na reprezentaciju potrošeno 63.058 kuna. Troškovi reprezentacije uključuju ugošćenja, darove, troškove za odmor, sport, rekreaciju, troškove korištenja automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor. Iz kartice računa po datumu knjiženja za 2019. godinu vidi se kako je gradska vlast pod ovu stavku uvrstila račune nastale u restoranima, kavanama i hotelima, te na poklone.

Za usporedbu, 2014. godine na troškove reprezentacije potrošena je 53.281 kuna, 2015. godine 11.057, a 2016. godine 33.136 kuna. U 2017. na to je potrošeno 36.452 kune, od čega se 10.492 kune odnose na potrošnju gradonačelnika Ante Đuzela, a 25.959 kuna na aktualnog gradonačelnika Budalića.

Na što se trošilo?

Kako piše Slobodna Dalmacija, imotska vlast je često posjećivala poznati imotski hotel “Venezia” u kojem je u 2019. potrošeno 17.517 kuna, caffe bar “Ice”, gdje je potrošeno nešto više od sedam tisuća kuna, u prosjeku 584 kune po posjeti, dok je više od devet tisuća kuna potrošeno u restoranu “Euphoria”.

Među najvišim stavkama su kupnja kravata i rubaca tvrtke “Potomac” d.o.o. za koje je izdvojeno 10.150 kuna, te poklon košare za koje je 30.12. 2019. izdvojeno 15 tisuća kuna. Sedmog dana ožujka 2019. godine na naplatu je došao i božićni domjenak u Svadbenom salonu “Topić”, koji je plaćen deset tisuća kuna.

Ugošćavalo se i upravu Hrvatskih šuma, Ministarstvo branitelja, izaslanstva hrvatskih gradova, pa se oporba pita koliko je sve to moralno s obzirom na to da državni i javni dužnosnici imaju plaćene dnevnice za sva putovanja.

“Napokon izlazi na vidjelo ono na što godinama upozoravamo. U Gradu Imotskom je situacija takva da jedino članovi HDZ-a imaju budućnost, a svi ostali smrtnici mogu samo tražiti jednosmjernu kartu za Njemačku, Norvešku ili Irsku”, smatra Ivica Kukavica.